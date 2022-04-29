Самые живучие кроссоверы на российском рынке в возрасте до 10 лет

Итак, популярным подержанным автомобилям, которые продаются на том же «Авто.ру», присваиваются баллы. Чем их больше, тем выше вероятность, что этот автомобиль — «здоровый». На оценку влияют возраст и пробег, количество владельцев, наличие ДТП, а также их «серьезность» и, конечно, всевозможные юридические ограничения.
В итоге, в списке «бэушек», у которых чаще всего встречаются «здоровые» экземпляры, значатся Kia Seltos, Hyundai Creta, SsangYong Actyon. Это значит, что при подборе любой из этих машин больше всего шансов найти действительно достойный вариант.
В свою очередь, в отдельном топе «здоровых» автомобилей моложе 5 лет перечислены Kia Seltos, Land Rover Defender и даже отечественная Lada Niva. Кроме того, в десятку лучших попали китайские Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.
Среди моделей от 6 до 10 лет смотреть рекомендуется на Hyundai Creta и Renault Kaptur. Также заслуживают внимания кроссоверы Hyundai Tucson, Kia Soul, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, плюс Toyota RAV4.
Кстати, сейчас все больше граждан обращают внимание на подержанные машины, ведь цены на новые авто взлетели до небес. Но на вторичке немало машин с сомнительным прошлым, да и экземпляров со скрытыми дефектами тоже достаточно.
Поэтому, далеким от техники людям лучше обращаться к автоподборщикам. Но кому довериться? О том, как найти порядочного профессионала, который сможет подобрать исправный автомобиль, рассказывает портал «АвтоВзгляд».