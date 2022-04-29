Самые живучие кроссоверы на российском рынке в возрасте до 10 лет

В свою очередь, в отдельном топе «здоровых» автомобилей моложе 5 лет перечислены Kia Seltos, Land Rover Defender и даже отечественная Lada Niva. Кроме того, в десятку лучших попали китайские Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

Среди моделей от 6 до 10 лет смотреть рекомендуется на Hyundai Creta и Renault Kaptur. Также заслуживают внимания кроссоверы Hyundai Tucson, Kia Soul, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, плюс Toyota RAV4.

Кстати, сейчас все больше граждан обращают внимание на подержанные машины, ведь цены на новые авто взлетели до небес. Но на вторичке немало машин с сомнительным прошлым, да и экземпляров со скрытыми дефектами тоже достаточно.

Поэтому, далеким от техники людям лучше обращаться к автоподборщикам. Но кому довериться? О том, как найти порядочного профессионала, который сможет подобрать исправный автомобиль, рассказывает портал «АвтоВзгляд».