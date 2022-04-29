Самые живучие кроссоверы на российском рынке в возрасте до 10 лет

Фото: АвтоВзгляд
При подборе подержанного автомобиля каждый мечтает найти идеальный экземпляр: в хорошем состоянии, с честным пробегом и, конечно, без серьезных аварий. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, владельцы каких моделей выставляют на продажу самые «приличные» варианты.
Алексей Кованов

Итак, популярным подержанным автомобилям, которые продаются на том же «Авто.ру», присваиваются баллы. Чем их больше, тем выше вероятность, что этот автомобиль — «здоровый». На оценку влияют возраст и пробег, количество владельцев, наличие ДТП, а также их «серьезность» и, конечно, всевозможные юридические ограничения.

В итоге, в списке «бэушек», у которых чаще всего встречаются «здоровые» экземпляры, значатся Kia Seltos, Hyundai Creta, SsangYong Actyon. Это значит, что при подборе любой из этих машин больше всего шансов найти действительно достойный вариант.

Фото производителя.

В свою очередь, в отдельном топе «здоровых» автомобилей моложе 5 лет перечислены Kia Seltos, Land Rover Defender и даже отечественная Lada Niva. Кроме того, в десятку лучших попали китайские Haval F7, Chery Tiggo 4 и Tiggo 7 Pro.

Среди моделей от 6 до 10 лет смотреть рекомендуется на Hyundai Creta и Renault Kaptur. Также заслуживают внимания кроссоверы Hyundai Tucson, Kia Soul, Nissan Qashqai и X-Trail, Renault Duster, плюс Toyota RAV4.

Кстати, сейчас все больше граждан обращают внимание на подержанные машины, ведь цены на новые авто взлетели до небес. Но на вторичке немало машин с сомнительным прошлым, да и экземпляров со скрытыми дефектами тоже достаточно.

Поэтому, далеким от техники людям лучше обращаться к автоподборщикам. Но кому довериться? О том, как найти порядочного профессионала, который сможет подобрать исправный автомобиль, рассказывает портал «АвтоВзгляд».

производители, вторичный рынок, подержанные авто, автосервис, ремонт
29 апреля 2022
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