Из новой модели КамАЗа хотят построить городской автобус

Идея использовать «Компас», чтобы создать автобус, пришла ульяновской компании «СИМАЗ». Этот завод сегодня выпускает пассажирские машины на базе японских Isuzu. Однако исходный JAC, из которого путем установки другого шильдика получился КамАЗ (разумеется, по чистой случайности, что водится за «поднебесными» автопроизводителями), очень напоминает «японца» — и по компоновке, и по конструкции.

Так что задача водрузить «симазовский» кузов на китайско-россиское шасси должна решиться довольно простым образом. Притом гибрид, очевидно, окажется дешевле, чем вариант на японских агрегатах, что, конечно, понравится отечественным перевозчикам.