Из новой модели КамАЗа хотят построить городской автобус

Идея использовать «Компас», чтобы создать автобус, пришла ульяновской компании «СИМАЗ». Этот завод сегодня выпускает пассажирские машины на базе японских Isuzu. Однако исходный JAC, из которого путем установки другого шильдика получился КамАЗ (разумеется, по чистой случайности, что водится за «поднебесными» автопроизводителями), очень напоминает «японца» — и по компоновке, и по конструкции.
Так что задача водрузить «симазовский» кузов на китайско-россиское шасси должна решиться довольно простым образом. Притом гибрид, очевидно, окажется дешевле, чем вариант на японских агрегатах, что, конечно, понравится отечественным перевозчикам.
Добавим, что сейчас КамАЗ выпускает «Компасы» грузоподъемностью 4,9 и 6,5 тонны. Обоим полагаются турбодизели Cummins ISF3.8 с отдачей в 154 и168 сил, соответственно. Коробка передач — только механическая, тогда как городскому автобусу лучше иметь «автомат».
Кстати, настоящие знатоки российского автопрома наверняка знают, что «Группа ГАЗ» разрабатывает собственный «автомат» — это гидромеханическая шестиступенчатая коробка передач ГМП800. На некоторое время вокруг этого проекта возник информационный вакуум, но сейчас, наконец, появились свежие подробности, о которых и рассказывает портал «АвтоВзгляд».