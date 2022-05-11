Сумеют ли «убойные» американские санкции остановить конвейер ГАЗ

Таких разрешений на работу «Группы ГАЗ» со своими поставщиками и контрагентами было выдано бесчетное множество. Более того, 27 апреля (в самый разгар антироссийских настроений) американское ведомство вдруг решило отложить санкции против компании Олега Дерипаски еще почти на месяц! Теперь точкой финального решения назначено 25 мая.

Что будет после наступления этой даты? В списке вопросов и ответов, пришедших из-за океана, не говорится прямо, что это последняя отсрочка от санкций для ГАЗа. Однако неоднократно подчеркивается: после ее истечения резиденты США смогут совершать какие-либо транзакции с российским предприятием только по специальным разрешениям.

Будут ли вообще выдаваться такие разрешения — самый главный вопрос. Если ни один такой документ не будет подписан, то автозавод останется без импортных компонентов (это основная «страшилка», которой пугают авторы санкционного списка). Поэтому портал «АвтоВзгляд» решил изучить, насколько вообще критично «Газелям» и «Газонам» остаться без комплектующих из-за границы.