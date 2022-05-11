Сумеют ли «убойные» американские санкции остановить конвейер ГАЗ

Таких разрешений на работу «Группы ГАЗ» со своими поставщиками и контрагентами было выдано бесчетное множество. Более того, 27 апреля (в самый разгар антироссийских настроений) американское ведомство вдруг решило отложить санкции против компании Олега Дерипаски еще почти на месяц! Теперь точкой финального решения назначено 25 мая.
Что будет после наступления этой даты? В списке вопросов и ответов, пришедших из-за океана, не говорится прямо, что это последняя отсрочка от санкций для ГАЗа. Однако неоднократно подчеркивается: после ее истечения резиденты США смогут совершать какие-либо транзакции с российским предприятием только по специальным разрешениям.
Будут ли вообще выдаваться такие разрешения — самый главный вопрос. Если ни один такой документ не будет подписан, то автозавод останется без импортных компонентов (это основная «страшилка», которой пугают авторы санкционного списка). Поэтому портал «АвтоВзгляд» решил изучить, насколько вообще критично «Газелям» и «Газонам» остаться без комплектующих из-за границы.
На самом деле, «Группа ГАЗ» — та из немногих отечественных компаний, что всегда «топила» за высокий уровень локализации и тотальное импортозамещение. Мы не будем говорить про рамы, кабины и кузова собственного производства, а копнем глубже. Моторы, коробки передач и узлы трансмиссии предприятия группы тоже делают своими силами!
Скажем, Ульяновский моторный завод производит бензиновые и битопливные двигатели. Самая свежая разработка ярославцев — трехлитровый атмосферник, у которого чугунный блок цилиндров вместо легкосплавного, другие коленчатый и распределительный валы, плюс иные головка блока и поршни.
Коробки передач, включая шестиступенчатую «механику» для семейcтва «Газелей», выпускает фирма «Нижегородские моторы». Здесь же собирают отечественный «автомат», который первыми примерили автобусы. К слову, как рассказали порталу «АвтоВзгляд» представители «Группы ГАЗ», двухпедальные машины уже доступны для заказа.
Понятно, что внутри узлов и агрегатов российского происхождения могут скрываться импортные компоненты (те же подшипники или синхронизаторы). Но прекрасно понимая, что однажды американский Минфин не продлит очередную лицензию, в Нижнем Новгороде активно искали замену таким деталям. И, как нетрудно догадаться, находили!
Так что сейчас нижегородцам бояться особенно нечего: ключевые компоненты «импортозамещены», а то, что оставалось заграничным, уже скоро будет заменено неподсанкционными аналогами. Это, кстати, непростой для автопрома процесс: скажем, чтобы переставить условный блок управления, надо подготовить документацию, провести тесты, а затем закупить другие проводку и крепеж.
В любом случае, на замену остатоков импорта потребуется время. И в этот период могут возникнуть производственные проблемы… А пока ГАЗ остается одним из двух российских автозаводов (второй — КамАЗ), кто пока ни разу не останавливал конвейер. Учитывая, что «Соллерс Ford» сейчас не работает, а дилеры продают «Транзиты» по 5 млн. рублей за «пустой» грузовик, это отличный шанс, чтобы «Соболи» и «Газели» захватить еще большую долю рынка LCV.
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