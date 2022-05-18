Национализация против санкций: уйдет ли Nissan из России вслед за Renault

Коротко напомним, как повел себя Nissan после начала российской спецоперации на Украине. Японцы прекратили ввоз автомобилей заграничной сборки, а затем остановили завод, который расположен неподалеку от Санкт-Петербурга. Буквально на днях глава компании Макото Учида заявил, что деятельность на рынке РФ не возобновится, как минимум, до конца марта 2023 года.
Очевидно, что такие заявления не сильно понравились нашим чиновникам… Министр промышленности и торговли Денис Мантуров даже пообещал, что его подчиненные проведут встречу с менеджментом российского офиса японской марки. При этом некоторые СМИ трактовали его слова, как намек на неминуемую и скорую национализацию завода Nissan.
На самом деле, глава Минпромоторга высказался гораздо менее резко. Его главный посыл — судьбу остановившихся предприятий, принадлежащих иностранным собственникам, надо решать здесь и сейчас. Иначе заграничные владельцы активов будут держать паузу месяцами или годами, как о том и обмолвился глава Nissan.
«Теперь продолжим работу по тем компаниям, которые принимают решения по более длительному сроку остановки предприятий. Тот же самый Nissan отложил запуск производства до марта следующего года. С ними будем встречаться первыми», — заявил г-н Мантуров.
Надо признать, что у «Ниссана» после этой встречи останется совсем немного вариантов. Точнее, лишь два. Первый — вопреки всевозможным санкциям и общественному осуждению вновь запустить производство. Но это чревато финансовыми и репутационными рисками… Второй — более логичный — «вазовский» сценарий, когда завод передадут некой россйиской структуре, но с возможностью обратного выкупа.
Что же по этому поводу думают в российском офисе Nissan, порталу «АвтоВзгляд» не ответили. Однако, как сообщили нам собственные источники в официальном представительстве марки, в связи с повышенным вниманием Минпромторга, компания готовится провести большое и экстренное совещание, где и будет обсуждаться вопрос дальнейшей деятельности японского бренда в России.
Вот только зачем стране нужен еще один автозавод, на котором нечего выпускать? Для начала неплохо бы загрузить свежеиспеченный МАЗ «Москвич», бывший «Рено Россия», а потом уж набирать и другие активы. Но, видимо, наверху решили, что национализация всего, что плохо лежит (а точнее, хорошо стоит) — задача первостепенная. И затягивать с ней, судя по всему, не будут…
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