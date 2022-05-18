Национализация против санкций: уйдет ли Nissan из России вслед за Renault

Надо признать, что у «Ниссана» после этой встречи останется совсем немного вариантов. Точнее, лишь два. Первый — вопреки всевозможным санкциям и общественному осуждению вновь запустить производство. Но это чревато финансовыми и репутационными рисками… Второй — более логичный — «вазовский» сценарий, когда завод передадут некой россйиской структуре, но с возможностью обратного выкупа.

Что же по этому поводу думают в российском офисе Nissan, порталу «АвтоВзгляд» не ответили. Однако, как сообщили нам собственные источники в официальном представительстве марки, в связи с повышенным вниманием Минпромторга, компания готовится провести большое и экстренное совещание, где и будет обсуждаться вопрос дальнейшей деятельности японского бренда в России.

Вот только зачем стране нужен еще один автозавод, на котором нечего выпускать? Для начала неплохо бы загрузить свежеиспеченный МАЗ «Москвич», бывший «Рено Россия», а потом уж набирать и другие активы. Но, видимо, наверху решили, что национализация всего, что плохо лежит (а точнее, хорошо стоит) — задача первостепенная. И затягивать с ней, судя по всему, не будут…

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