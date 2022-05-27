Вместо Scania и Volvo: МАЗ показал огромный карьерный самосвал

В 20-кубовый кузов, сваренный из дефицитной шведской стали Hardox, можно загрузить до 35 тонн породы. В движение огромный четырехосник приводит 460-сильный турбодизель Weichai, собранный на заводе под Минском. И лишь коробка передач — «санкционный» Allison.

Поставить «механику» на «карьерник» нельзя — агрегат просто «порвет». Впрочем, мазовцы уверены, что вскоре смогут подобрать подходящий «автомат» из ассортимента китайской Fast Gear, с которой МАЗ также имеет совместное предприятие. Такая замена даже сделает грузовик более доступным.

И еще. На столичной выставке СТТ публике продемонстрировали еще один прелюбопытнейший «четырехосник» — грузовой эвакуатор на шасси КамАЗ−65801. Портал «АвтоВзгляд» выяснил, кто построил роскошную новинку, если сам КамАЗ мероприятие проигнорировал.

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