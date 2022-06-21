Почему китайские производители не помогут оживить российский авторынок

Газета «КоммерсантЪ», ссылаясь на статистику таможенных служб КНР, сообщает, что в мае объемы поставок китайских легковушек в Россию сильно сократился. Так, если в марте «поднебесные» компании отправили в нашу страну машины на сумму в 190,7 млн. долларов, а в апреле — на 84,6 млн., то в мае — всего на 32 млн. То есть разница между последними двумя месяцами весны составила 62,2%.
Падение импорта объясняется логистическими трудностями, вызванными украинским конфликтом и антироссийскими санкциями. Кроме того, негативно сказались локальные вспышки коронавируса в Китае и локдауны, прерывавшие работу «поднебесных» производителей. «Против» сыграла и нестабильность рубля, которая наблюдалась в мае.
Неужели в обозримом будущем мы не сможем покупать даже китайские автомобили? Отнюдь: эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что все у наших соседей под контролем. А более подробно об этом можно узнать, посмотрев запись онлайн-конференции, посвященной теме автопрома КНР, которая находится здесь.
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