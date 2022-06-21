Почему китайские производители не помогут оживить российский авторынок

Падение импорта объясняется логистическими трудностями, вызванными украинским конфликтом и антироссийскими санкциями. Кроме того, негативно сказались локальные вспышки коронавируса в Китае и локдауны, прерывавшие работу «поднебесных» производителей. «Против» сыграла и нестабильность рубля, которая наблюдалась в мае.

Неужели в обозримом будущем мы не сможем покупать даже китайские автомобили? Отнюдь: эксперты портала «АвтоВзгляд» уверены, что все у наших соседей под контролем. А более подробно об этом можно узнать, посмотрев запись онлайн-конференции, посвященной теме автопрома КНР, которая находится здесь.

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