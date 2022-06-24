Почему в России неожиданно подскочили продажи электромобилей

Наибольшим спросом в этом году у россиян пользуются «электрички» Tesla. Первое место в рейтинге самых востребованных электромобилей принадлежит кроссоверу Model Y, нашедшему 248 покупателей, а второе — седану Model 3, в пользу которого сделали выбор 211 человек. В лидерскую пятерку также входят премиальные Porsche Taycan (на нем остановился 131 покупатель), Audi e-tron (88 чел.) и e-tron Sportback (70 чел.)

Важно отметить, что авторы исследования — агентство «Автостат» — брали за основу данные не по продажам, а по выдаче электронных ПТС. То есть в действительности продажи «электричек» не растут — да и с чего бы, если те немногие производители, что их предлагали, приостановили из-за санкций деятельность в нашей стране. Большинство этих машин, сформировавших столь позитивную статистику, были, вероятно, ввезены еще в прошлом году.

— Сейчас находят своих владельцев и встают на учет те электрокары, которые были ввезены в конце 2021 года, перед отменой льготной «растаможки» (действовал до 31 декабря 2021 года — прим. ред.). Ежемесячный тренд на снижение уже виден. И в ближайшие месяцы рост продаж электромобилей в России заметно сократится, — объясняет директор агентства «Автостат» Сергей Целиков.