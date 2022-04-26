Отмена ПТС: какие проблемы ждут покупателей новых и подержанных машин

Поначалу — с лета 2018-го — электронные паспорта выдавались по желанию, а с ноября 2020-го, когда закончился так называемый переходный период, они стали обязательными. С тех пор получить бумажный ПТС могут лишь те, кто потерял старый документ на автомобиль, введенный в обращение (импортированный или произведенный) до указанной даты.

По большому счету, инициаторы перевода ПТС в электронный формат преследовали две главные цели. Первая — обеспечить свободное обращение автомобилей на территории стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Вторая — гарантировать «прозрачность» истории транспортного средства, тем самым избавив вторичный рынок от мошенников, торгующих юридически «грязными» авто.

Но удалось ли реализовать задуманное? Сказать однозначно сложно, ведь и в том, и в другом случае есть нюансы. Но давайте обо всем по порядку.