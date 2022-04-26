Отмена ПТС: какие проблемы ждут покупателей новых и подержанных машин

Поначалу — с лета 2018-го — электронные паспорта выдавались по желанию, а с ноября 2020-го, когда закончился так называемый переходный период, они стали обязательными. С тех пор получить бумажный ПТС могут лишь те, кто потерял старый документ на автомобиль, введенный в обращение (импортированный или произведенный) до указанной даты.
По большому счету, инициаторы перевода ПТС в электронный формат преследовали две главные цели. Первая — обеспечить свободное обращение автомобилей на территории стран Таможенного союза (Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия). Вторая — гарантировать «прозрачность» истории транспортного средства, тем самым избавив вторичный рынок от мошенников, торгующих юридически «грязными» авто.
Но удалось ли реализовать задуманное? Сказать однозначно сложно, ведь и в том, и в другом случае есть нюансы. Но давайте обо всем по порядку.
ЭПТС действительно защищал бы покупателей «бэушек», если не одно «но». Зная VIN-код автомобиля или номер документа, можно бесплатно проверить его статус (действующий, незавершенный, погашенный, аннулированный или утилизированный), наличие каких-либо ограничений и последнее регистрационное действие. Однако в «открытом» доступе нет никаких сведений о самой машине — не узнаешь даже марку и модель, что уж говорить о владельцах и дубликатах.
Впрочем, у потенциального покупателя есть другой вариант — зарегистрироваться на портале, заплатить 250 рублей и получить выписку с более подробной информацией. Но сведений о собственниках там все равно может не оказаться. Ведь, как порталу «АвтоВзгляд» объяснил генеральный директор АО «Электронный паспорт» Илья Минкин, закон не обязывает вносить эти данные, а потому отследить цепочку владельцев зачастую невозможно.
Не проверить по базе электронных паспортов и наличие дубликатов в случаях с автомобилями старше двух лет. Даже если автовладелец по своей инициативе когда-то «оцифровал» документ, сведения о выданных ранее копиях в систему не вносятся. Все потому, что за каждую запись в ЭПТС несет ответственность то или иное лицо — завод-изготовитель, дилер, ГИБДД. А кто будет отвечать за сведения о дубликате, выданном, скажем, 7 лет назад? Никто.
Со свободным обращением автомобилей на территории ЕАЭС тоже не все так гладко. Хотя в нынешних условиях, когда многие россияне задумались о покупке машины за границей в целях экономии кровно нажитых, это было бы актуально. Но, увы, должным образом система ЭПТС работает только в России. Например, в Белоруссии электронный документ выдается не на все модели, а Армения и вовсе только-только присоединилась.
А поскольку процессы пока налажены не везде, в иных случаях на автомобили, ввезенные из ЕАЭС, водителям приходится оформлять электронные паспорта самостоятельно — в уполномоченных организациях в России. Сама процедура несложная, ее можно пройти даже удаленно, отправив документы и фотографии по сети Интернет, но все равно требует времени, оттягивает регистрацию в ГИБДД.
К слову о постановке на учет, за эти четыре года не все сотрудники Госавтоинспекции освоили систему — вопросы о том, как работать с виртуальным паспортом, возникают и у них. И особенно, судя по сообщениям читателей портала «АвтоВзгляд», с документами, выданными другой страной Таможенного союза. Впрочем, в «Электронном паспорте» уверяют, что автовладельцы, столкнувшись с какой-либо проблемой, могут всегда обратиться за помощью в их контакт-центр.
А вообще, предупреждает наш собеседник, никаких проблем с ввезенным автомобилем возникнуть не должно, если электронный паспорт заполнен, а утилизационный сбор в России уплачен. Важно помнить еще и о том, что если речь идет о машине из Армении (импортированной в республику до 2022 года, когда действовал льготный ввоз), то нужно, помимо прочего, доплатить таможенный сбор.
То же касается электромобилей. Напомним, что в апреле Совет Евразийской экономической комиссии обнулил таможенную пошлину на ввоз электромобилей в страны ЕАЭС до 2024 года. Правда, только для Белоруссии, Казахстана, Армении и Киргизии: передачу прав владения и пользования «зелеными» машинами россиянам запретили. Мы, конечно, можем купить «электричку» у соседей, но придется — правильно — доплачивать таможенную пошлину.
Быть может, кто-то спросит: «А если я хочу приобрести автомобиль не в ЕАЭС, а в дальнем зарубежье, что мне делать, как получить ЭПТС?» Для начала нужно обзавестись Свидетельством о безопасности конструкции транспортного средства — в любой авторизованной лаборатории. Там же подскажут, нужно устанавливать на авто комплекс ЭРА-ГЛОНАСС или нет. После чего, вероятнее всего, эта же организация оформит ЭПТС.
Как обещают в АО «Электронный паспорт», все нюансы с оформлением ЭПТС в соседних странах утрясут в течение года. Кроме того, компания продолжит работу над повышением уровня безопасности и стабильности своего портала. Что же касается самих паспортов, то в них в обозримом будущем, возможно, начнут вносить отметки о банковских ограничениях на авто — эта история активно обсуждается.
Но на этом еще не все: уже грядущим летом «Электронный паспорт» представит два новых сервиса, призванных упростить процедуру покупки-продажи подержанных транспортных средств. Первый позволит заключать виртуальные договоры, что может быть особенно полезно в тех случаях, когда сделка совершается между жителями разных городов. А второй — прикреплять к этому самому договору файл с виртуальным осмотром машины.
В подробности авторы проекта пока не вдаются, но уже сейчас примерно понятно, как это будет работать. Продавец, следуя указаниям мобильного приложения, снимает автомобиль на видео, фиксируя повреждения, табличку с VIN-номером, регистрационный знак и прочее. К ролику автоматически «подтягивается» геолокация и время — так покупатель может быть уверен в том, что его не «разводят». Но это в теории. Как же будет на практике, узнаем лишь через время…