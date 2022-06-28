Что ждет новую русскую марку Aurus в эпоху антироссийских санкций

Если говорить про экстерьер, то в будущем увеличат количество цветов кузова и его оттенков, а также расширят варианты выбора колесных дисков.

Наконец, к развитию проекта планируют првлекать клиентов, потому как только они могут рассказать, что их устраивает, а что нужно доработать. Конечно же, есть биг-дата и стандарты, которые заложены в современном автомобильном бизнесе, но существует и концепция клиентоориентированности. Ведь зачастую у статусных людей настолько богатый опыт владения автомобилем, какого нет даже у разработчиков. Неужели решили пойти по пути Bentley и Rolls-Royce?

Что ж, все это определенно здорово, хотя и во многом лишь на словах. Как известно, «Аурус» создан из множества импортных комплектующих, с которыми нынче проблема. А значит есть риск столкнуться не только с дефицитом самих машин, которые и без того не разлетаются, как горячие пирожки с котятами на рынке в 90-х, но и с техническим обслуживанием. Скажем больше: в интернетах уже стали появляться запчасти для «Ауруса», причем подержанные и немало. Похоже, разборка актуальна даже для новейшего и невероятно шикарного по меркам класса (с поправкой на регион) автомобиля. А что: Aurus ведь ничем не хуже свеженького Mercedes-Benz. Если не лучше…