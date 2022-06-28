Что ждет новую русскую марку Aurus в эпоху антироссийских санкций

Скажем честно, еще когда появились слухи о том, что в России хотят создать премиальный автомобиль, который по своим качествам не уступит лучшим представителям премиальных европейских марок, скепсиса было предостаточно. Просто потому, что те же немцы годами соврешенствовали техногогии и учились работать с материалами отделки. Создать все то же самое за столь короткое время не представлялось возможным. Это в кино можно сделать монтаж, а в жизни подобное нереально. Тем не менее, наши люди смогли за минимальные сроки и максимальные деньги начать выпуск целой линейки роскошных машин.
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» генеральный директор ГК «Автодом», эксклюзивного продавца моделей Aurus, Андрей Ольховский, для VIP-пассажиров очень трудно создать тот комфорт, который они привыкли получать у именитых марок. Тем не менее, инженеры Aurus справились с этой задачей. Пусть и не без помощи все тех же западных наработок…
Предположим, что при проектировании машины разработчики спорили, какой у седана будет задний ряд — цельный диван, или два отдельных кресла. Это важный вопрос, потому что кто-то привык именно к первому варианту. Однако в таком случае, по словам, Ольховского теряется айдентика комфорта. Ведь зачастую владельцы и пассажиры таких автомобилей — это люди, которые ездят минимум по 30—40 минут из одной точки в другую. И за это время они должны отдохнуть, либо наоборот — комфортно поработать. Вот поэтому предпочтение было отдано схеме с двумя раздельными креслами. Скорее всего, в будущем такое решение и останется. До статуса семейного авто, видимо, люксовые лимузины пока недотягивают.
Интересно и то, что компания не намерена полностью отказываться от классических клавиш в салоне автомобиля, хотя тренд последнего времени, именно перенос всего функционала на сенсорные экраны. Объясняется это тем, что клиенты люкс-сегмента очень чувствительны к потере тактильности. Любой человек, заработваший капитал, всегда что-то делал руками. Поэтому тактильные ощущения в машинах высокого класса критически важны. Хотя иди скажи это «Мерседесу» или BMW. У нас же в машине будет микст из сенсорных экранов и традиционных кнопок. Впрочем, это определенно лучшее решение — поддерживаем.
Если говорить про экстерьер, то в будущем увеличат количество цветов кузова и его оттенков, а также расширят варианты выбора колесных дисков.
Наконец, к развитию проекта планируют првлекать клиентов, потому как только они могут рассказать, что их устраивает, а что нужно доработать. Конечно же, есть биг-дата и стандарты, которые заложены в современном автомобильном бизнесе, но существует и концепция клиентоориентированности. Ведь зачастую у статусных людей настолько богатый опыт владения автомобилем, какого нет даже у разработчиков. Неужели решили пойти по пути Bentley и Rolls-Royce?
Что ж, все это определенно здорово, хотя и во многом лишь на словах. Как известно, «Аурус» создан из множества импортных комплектующих, с которыми нынче проблема. А значит есть риск столкнуться не только с дефицитом самих машин, которые и без того не разлетаются, как горячие пирожки с котятами на рынке в 90-х, но и с техническим обслуживанием. Скажем больше: в интернетах уже стали появляться запчасти для «Ауруса», причем подержанные и немало. Похоже, разборка актуальна даже для новейшего и невероятно шикарного по меркам класса (с поправкой на регион) автомобиля. А что: Aurus ведь ничем не хуже свеженького Mercedes-Benz. Если не лучше…