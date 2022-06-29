В Россию стали массово завозить американские автомобили в обход санкций

Введение заградительных рестрикций, включающих в себя ограничение на импорт премиальных автомобилей, началось 24 февраля, и не утихает по сей день. Качество сначала перешло в количество, а потом — в унылые попытки «высосать из пальца» хоть что-нибудь. Еще неизвестно, кто получил больше сложностей — российские клиенты или доморощенные производители — однако запреты пока держатся. Европейские, конечно, в меньшей степени, уже нашли 333 варианта обхода, а вот американские — в полной мере. Ну, почти в полной.

Перекрытие каналов перевода денег тут же «отменило» весь бизнес импортеров автомобилей из Соединенных Штатов: деньги из России не доходят до американского продавца, а если платеж каким-то чудом и проскакивает, то банк-получатель тут же его разворачивает, не забыв вычесть свою комиссию. Всегда существовал и будет существовать вариант с наличным расчетом, однако возить мешки денег самолетами достаточно сложно и дорого, да и вероятность «лишних вопросов» крайне высока. Так что оставшиеся компании предлагают организовать логистику и таможенное оформление, но оплата продавцу — задача самого клиента. И только единицы начали искать пути решения. Нашли.