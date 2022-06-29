В Россию стали массово завозить американские автомобили в обход санкций

Введение заградительных рестрикций, включающих в себя ограничение на импорт премиальных автомобилей, началось 24 февраля, и не утихает по сей день. Качество сначала перешло в количество, а потом — в унылые попытки «высосать из пальца» хоть что-нибудь. Еще неизвестно, кто получил больше сложностей — российские клиенты или доморощенные производители — однако запреты пока держатся. Европейские, конечно, в меньшей степени, уже нашли 333 варианта обхода, а вот американские — в полной мере. Ну, почти в полной.
Перекрытие каналов перевода денег тут же «отменило» весь бизнес импортеров автомобилей из Соединенных Штатов: деньги из России не доходят до американского продавца, а если платеж каким-то чудом и проскакивает, то банк-получатель тут же его разворачивает, не забыв вычесть свою комиссию. Всегда существовал и будет существовать вариант с наличным расчетом, однако возить мешки денег самолетами достаточно сложно и дорого, да и вероятность «лишних вопросов» крайне высока. Так что оставшиеся компании предлагают организовать логистику и таможенное оформление, но оплата продавцу — задача самого клиента. И только единицы начали искать пути решения. Нашли.
Первым, лежащим на поверхности вариантом, предсказуемо стал Казахстан, который во всеуслышание объявил о своем независимом мнении, а под шумок евроаплодисментов нарастил транзит в Россию «запрещенки». В предпринимательских кругах такая схема называется win-win: покупатель получает желанное, а местный предприниматель зарабатывает. Все в выигрыше.
Цены подросли — появилось еще одно звено, которое тоже зарабатывает — срок ожидания немного увеличился. Но внимание к резко возросшему трафику подержанных машин в Среднюю Азию привело к тому, что многие сделки срывались по откровенно надуманным причинам. Гаечку закручивали достаточно оперативно. Грузия с Арменией, исправно поставляющие на отечественный рынок разного рода «бэушку», под раздачу тоже попали. Нужно было искать новое направление.
Им оказалась Турция: султан Эрдоган быстро сообразил, что перекресток — дело прибыльное, поэтому твердо встал на путь «санкции не вводить», повернув экономику строго на богатого северного соседа. Дело оставалось за техникой: нивелировать денежный след. Но и тут проблем не возникло: в Турцию отправляются грузы из России, а деньги за них переводятся не в Россию, а на счета местных фирм, которые уже без каких-либо ограничений тратят полученное на приобретение автомобилей в США. Машины же «плывут» напрямую в российский порт. Взаимозачет между грузоотправителем и покупателем автомобилей в РФ происходит уже в плоскости российских банков. Классика.