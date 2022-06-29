Владимир Путин подписал закон об увеличении пошлин на тюнинг автомобиля

Если раньше водители, регистрирующие тюнингованные автомобили, могли получить разрешение на внесение изменений в конструкцию транспортного средства бесплатно, то теперь документ обойдется им в 1000 рублей. Придется заплатить больше и за свидетельство о соответствии доработанной машины требованиям безопасности: 1500 целковых вместо прежних 800.

Но и это еще не все. Помимо прочего, «подорожало» свидетельство о допуске транспортного средства к перевозке опасных грузов. Не важно, получает водитель документ впервые или взамен старого (утраченного, поврежденного), ему все равно придется заплатить 1500 рублей. А если речь идет о продлении разрешения, то — 1000.

В финансово-экономическом обосновании к закону сказано, что нововведение обеспечит ежегодный приток в государственную казну около 700 дополнительных миллионов рублей. Ведь ГИБДД за 12 месяцев выдает порядка 140 000 свидетельств о допуске к опасным грузам, 240 000 разрешений на внесение изменений в конструкцию и более 220 000 подтверждений соответствия доработанной машины требованиям безопасности.