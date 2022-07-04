Корейцев заподозрили в мошенничестве: обыски в офисах Kia и Hyundai

Немецкая полиция проводит обыски в восьми офисах, принадлежащих Hyundai и Kia. Прокуратура выступила с обвинением в фальсификации показателей выбросов отравляющих веществ в атмосферу, которые в ходе испытаний транспортных средств оказались ниже, чем в повседневной эксплуатации. Речь идет о дизельных автомобилях обеих марок, проданных, как уже было сказано, до 2020 года.

Стоит добавить, что корейцы уже пошли на сотрудничество с правоохранительными органами. Но, вероятно, в случае доказательства их вины, Hyundai и Kia, придется выплатить коллосальные штрафы, как это шесть с лишним лет назад случилось с концерном Volkswagen. Более того: нескольких участников пресловутого дизельгейта даже объявили в международный розыск.

Претензии по факту искусственного занижения выбросов вредных веществ в окружающую среду получали в свое время и другие бренды. В частности, премиальные Audi, BMW и Mercedes-Benz.

Возвращаясь же к корейцам, стоит напомнить, что не только выхлопом единым жив азиатский автопром. Несколько лет назад, к слову, разгорелся весьма пикантный скандал вокруг Hyundai, где для возможного карьерного роста девушкам-подчиненным приходилось откровенно флиртовать с мужчинами, занимающими в компании высокие посты. Всеобщая огласка привела к увольнениям нескольких начальников, включая Чхан Ён Вока, возглавлявшего отдел Hyundai Autoever.