Повальные рейды ГИБДД, дикое падение автопродаж и китайский «Москвич»: итоги недели

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство легковых автомобилей в России начинает восстанавливаться — мол, наихудшая точка пройдена в мае, а дальше нас ожидает рост. Что же касается автопродаж, то они, очевидно, дна достигли раньше и уже от него оттолкнулись: в июне, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было реализовано на 20% больше машин, чем месяцем ранее.
Вероятно, продажи будут расти и дальше — пусть и на доли процента, но тем не менее. Этому поспособствует и перезапуск бывшего завода Renault, где наладят выпуск автомобилей JAC с шильдиком «Москвич», и усиление АВТОВАЗА. Тольяттинцы возобновили производство LADA Niva Legend, поставили на конвейер Granta Drive Active нового модельного года, а также приступили к тестам «антикризисной» Granta с кондиционером и мультимедийкой.
К тому же может «подъехать» помощь из-за рубежа. Ведь ассоциация производителей автомобилей и запчастей Турции выступила с любопытным предложением создать трехсторонний консорциум, в который вышли бы турецкие, иранские и российские компании. Такое сотрудничество могло бы принести нам хорошие плоды. Как минимум потому, что две другие стороны имеют международные выходы, пока мы сильно ограничены санкциями.
К слову об ограничениях. Глава ГИБДД Михаил Черников допустил, что на некоторых дорогах разрешенную скорость можно поднять до 150 км/ч. Мол, качество трасс ощутимо подтянулось, а потому это никак не отразится на аварийности. А еще генерал рассказал о том, что ведомство активно трудится над запуском системы электронных «прав» и внедрением экспресс-проверки водителей на наркотики прямо на дороге.
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