Повальные рейды ГИБДД, дикое падение автопродаж и китайский «Москвич»: итоги недели

Глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что производство легковых автомобилей в России начинает восстанавливаться — мол, наихудшая точка пройдена в мае, а дальше нас ожидает рост. Что же касается автопродаж, то они, очевидно, дна достигли раньше и уже от него оттолкнулись: в июне, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было реализовано на 20% больше машин, чем месяцем ранее.

Вероятно, продажи будут расти и дальше — пусть и на доли процента, но тем не менее. Этому поспособствует и перезапуск бывшего завода Renault, где наладят выпуск автомобилей JAC с шильдиком «Москвич», и усиление АВТОВАЗА. Тольяттинцы возобновили производство LADA Niva Legend, поставили на конвейер Granta Drive Active нового модельного года, а также приступили к тестам «антикризисной» Granta с кондиционером и мультимедийкой.