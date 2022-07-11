Почему россиянам не стоит ждать возвращения Mercedes даже в единичных экземплярах

Mercedes никогда не был лучшим в мире автомобилем. Лучшим был его авторитет. Марка Mercedes — это катализатор вкуса, усилитель статуса, увеличитель благополучия. Бандит в «мерсе» выглядит вором в законе, чиновник грезится министром, профессор кажется академиком. Иными словами, «Мерседес» нужен только для одного — имиджа. Чтоб казаться результативным, обеспеченным, удачливым. Даже если летом — на шипованной резине.

Слабая надежда клиентуры и не состоявшихся мечтателей — теперь немцы воспользуются обходной схемой косвенного присутствия 90-х, когда прочие бренды не имели в Москве офисов, но автомобили поставляли через уполномоченного европейского дилера. Именно тогда новые русские (помните таких?) покупали вожделенные Volvo 850 под европейский АИ−98 с заблокированными подушками безопасности, Land-Rover Discovery под стерильную солярку и Subaru Legacy из Панамы с обработкой против термитов.

Воображение рисует прежнюю жизнь, когда в шоу-руме дилера выставлялась вся гамма, а клиент мог выбрать комплектацию и даже тюнинг. К покупке прилагалась гарантия, уважение и необременительные аксессуары. Нужна лишь готовность штаб-квартиры в Штутгарте к параллельному импорту, ведь Россия не случайно сама себе разрешила контрафакт в безграничных количествах, включив в список дозволенного и Mercedes. И мы верим, что Россия по-прежнему привлекательный рынок для марки, реализовавшей у нас в минувшем году 40 000 машин… Почему всего этого не будет?