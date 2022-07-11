Почему россиянам не стоит ждать возвращения Mercedes даже в единичных экземплярах

Mercedes никогда не был лучшим в мире автомобилем. Лучшим был его авторитет. Марка Mercedes — это катализатор вкуса, усилитель статуса, увеличитель благополучия. Бандит в «мерсе» выглядит вором в законе, чиновник грезится министром, профессор кажется академиком. Иными словами, «Мерседес» нужен только для одного — имиджа. Чтоб казаться результативным, обеспеченным, удачливым. Даже если летом — на шипованной резине.
Слабая надежда клиентуры и не состоявшихся мечтателей — теперь немцы воспользуются обходной схемой косвенного присутствия 90-х, когда прочие бренды не имели в Москве офисов, но автомобили поставляли через уполномоченного европейского дилера. Именно тогда новые русские (помните таких?) покупали вожделенные Volvo 850 под европейский АИ−98 с заблокированными подушками безопасности, Land-Rover Discovery под стерильную солярку и Subaru Legacy из Панамы с обработкой против термитов.
Воображение рисует прежнюю жизнь, когда в шоу-руме дилера выставлялась вся гамма, а клиент мог выбрать комплектацию и даже тюнинг. К покупке прилагалась гарантия, уважение и необременительные аксессуары. Нужна лишь готовность штаб-квартиры в Штутгарте к параллельному импорту, ведь Россия не случайно сама себе разрешила контрафакт в безграничных количествах, включив в список дозволенного и Mercedes. И мы верим, что Россия по-прежнему привлекательный рынок для марки, реализовавшей у нас в минувшем году 40 000 машин… Почему всего этого не будет?
Mercedes не станет тайком от самого себя принимать у русских заказы на свои автомобили и делать вид, будто нечаянно произвел сорок тысяч машин и по неосторожности доставил в санкционную страну. Так же Mercedes не станет закрывать глаза на внезапный заказ товарного количества автомобилей у какого-нибудь европейского или эмиратского дилера. Проглядеть десяток экземпляров, с опозданием поняв финальный адрес доставки, фирма вполне может. Но на втором десятке, даже при логистическом маршруте через несколько посредников и стран, остановит сделку.
К тому же Mercedes славится пристальным отслеживанием каждого проданного экземпляра и даже угнанные машины держит на контроле. Поскольку санкциями командует Америка, наказывающая любую страну за непослушание, за прямые поставки и даже косвенное сотрудничество, Mercedes должен очень сильно полюбить Россию, чтоб обменять ее на все рынки в остальных двухстах государствах планеты. Но ведь русским никакой запрет не указ, тем более отечественный чиновник без автомобиля марки Mercedes выглядит недостоверно и теряет не только в имидже. Значит, необходимость наладить параллельный импорт любой ценой становится государственной задачей?
…Учитывая, как много в последнее время появляется аналогий с учебником истории, возникает желание пристально вглядеться в опыт давних лет, когда единственный раз в нашей истории поставки автомобилей Mercedes были прекращены на четыре года — с 1941 по 1945. Если воссоздать СМЕРШ и при нем сформировать автомобильный отдел, достаточно будет поставить бойцам задачу. И они обеспечат часть номенклатурного населения вполне свежими «Мерседесами». Данное решение на руку обеим сторонам, поскольку избавляет и Mercedes, и покупателей от необходимости оправдываться.