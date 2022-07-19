Богатым россиянам предложат роскошную люксовую версию внедорожника «Шаман»

Фото производителя.
Российская компания «Авторос» уже давно выпускает плавающие вездеходы под маркой «Шаман». Это утилитарные машины, рассчитанные, прежде всего, на туристов и охотников. Однако недавно появилась особенная комплектация внедорожника. С подробностями — портал «АвтоВзгляд».
Алексей Кованов

Коротко напомним, что «Шаман» имеет уникальное полноприводное шасси — все его восемь колес могут поворачиваться. В основе машины лежит оригинальная рама, на которой установлен 146-сильный трухлитровый турбодизель Iveco. Мостами поделился УАЗ, однако ульяновские детали трансмиссии пришлось доработать.

Для быстрого преодоления водных преград болотоход может комплектоваться гребным винтом, увеличивающим скорость передвижения до 5 км/ч. по суше восьмиколесник способен разогнаться до 70 км/ч, притом габариты машины таковы, что она может передвигаться по российским дорогам, не создавая помех остальным участникам движения.

  • Фото производителя.
  • Фото производителя.

В новой версии модель оснастили роскошными кожаными креслами, а интерьер отделали дорогостоящими материалами. В такой конфигурации вездеход способен принять троих пассажиров и водителя. Кроме того, в задней части салона имеется пара обычных скамеек, если экипаж захочет пригласить еще четверых гостей или… спутниц.

Кстати, а вот еще одна новость для обеспеченной публики. Презентацию новейшего премиального внедорожника Aurus Komendant планируют провести до конца этого лета. А пока производственная площадка вовсю готовится к старту серийного производства. Портал «АвтоВзгляд» делится первыми подробностями об этой новинке.

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19 июля 2022
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