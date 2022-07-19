Богатым россиянам предложат роскошную люксовую версию внедорожника «Шаман»

Коротко напомним, что «Шаман» имеет уникальное полноприводное шасси — все его восемь колес могут поворачиваться. В основе машины лежит оригинальная рама, на которой установлен 146-сильный трухлитровый турбодизель Iveco. Мостами поделился УАЗ, однако ульяновские детали трансмиссии пришлось доработать.

Для быстрого преодоления водных преград болотоход может комплектоваться гребным винтом, увеличивающим скорость передвижения до 5 км/ч. по суше восьмиколесник способен разогнаться до 70 км/ч, притом габариты машины таковы, что она может передвигаться по российским дорогам, не создавая помех остальным участникам движения.