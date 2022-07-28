Geely может наладить производство автомобилей на заводе Mazda в Приморье

В этом году совместное предприятие Mazda и Sollers отметило 10-летний юбилей. Автозавод выпускал седан Mazda6, кроссоверы CX−5 и CX−9, но февральские события, нарушение логистических цепочек и, как следствие, острый дефицит комплектующих вынудили японцев «заморозить» конвейеры. Предполагалось, что корпоративный отпуск завершится в середине мая, но площадка простаивает до сих пор.

Официально представители Mazda не заявляли о своем намерении свернуть производство машин в России. Но если японцы таки решат окончательно разорвать сотрудничество с Sollers, то замену им наверняка найдут быстро. Например, новым партнером отечественного холдинга могла бы стать компания Geely.

По данным агентства PrimaMedia, сейчас ведутся активные переговоры об открытии дилерских центров Geely во Владивостоке и Хабаровске. Не исключено, что на заседании Российско-китайского делового совета стороны обсудят и возможную локализацию автомобилей на пока еще совместном с Mazda предприятии Sollers. Портал «АвтоВзгляд» обратился за официальным подтверждением информации в российское представительство бренда, но там от комментариев воздержались.