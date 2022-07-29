Иностранные автобренды отказываются обслуживать российских клиентов по гарантии

Практически все автобренды в России, какие бы решения не принимало их международное руководство, поступали до последнего времени по принципу «своих не бросаем». То есть хоть и не торговали толком машинами на российском рынке, но свои гарантийные обязательства в целом выдерживали. Например, даже дилеры официально хлопнувшего дверью американского GM. Именно поэтому владельцы Cadillac и Chevrolet до сих пор имеют возможность чинить свои авто по гарантии. По крайне мере, пока. Пусть нередко и через скандал да требования предоставить официальный отказ от гарантийных обязательств.
Между тем, похоже, что «зарубежные партнеры» потихоньку приходят к выводу, что российского клиента теперь вполне можно «кинуть». Портал «АвтоВзгляд» узнал об очередной нериятной истории, подтверждающей сей вывод.
Характерно, что речь идет не о злоключениях безответного дедули с его Renault Logan, а — на минуточку! — о довольно обеспеченном молодом человеке, владеющем Lamborghini Urus. Такой аппарат ему стоил порядка 30 000 000 рублей. Так вот: оказывается, в России теперь богатые тоже плачут — по улетучившейся гарантии!
Выяснилось это в момент, когда автовладелец решил провести плановое ТО свой «Ламбы», когда ему сообщили: отныне замена масла-фильтров, а также проведение прочих регламентных операций стоит теперь более чем 200 000 рублей. До всеобщей истерии обслуживание было ощутимо дешевле. Но это ладно: какая машина, такие и расценки — noblesse oblige, как говорится. Но дальше еще интереснее…
«Вишенкой на торте» в разговоре с менеджером официального дилера Lamborghini — автосалона «Автодом», что расположен на 60-м километре столичной МКАД, — стало граздо более неприятное открытие: официальная гарантия на машины Lamborghini в России фактически больше не действует! В подтверждение того, что все настолько серьезно, автосалон даже прислал неприятно удивленному клиенту официальное письмо. Оно, кстати, имеется в распоряжении редакции портала «АвтоВзгляд».
В документе говорится, что, мол, из-за санкций послепродажное обслуживание Lamborghini не работает в следующих своих ипостасях, перечислим их: LIASS (система гарантийных ремонтов, каталог запасных частей, техническая поддержка), XECO (система заказа запасных частей), ODlS (система диагностики электронных блоков), LAP — (система для проведения тренингов), DMS (система документооборота).
- Действующие европейские санкции (например, EU Reg. 428/2022), введенные против Российской Федерации, запрещают производителю поставлять транспортные средства и связанные с ними запасные части, а также осуществлять их техническую поддержку…, — говорится в официальном письме клиенту от не менее официального дилера.
То есть, фактически, фирменая «постобслужка» приказала долго жить.
«На пальцах» же автовладельу объяснили: гарантия будет работать только в исключительных случаях, если автомобиль капитально «встанет». Да и то, строго после особого согласования с представительством бренда в России. А все менее масштабные технические проблемы, вызванные, например, некачественной заводской сборкой, ненадежной работой тех или иных систем и узлов, либо чем-то еще в этом роде, автовтомобилисту придется «лечить» за свой счет. Дурной пример, как известно, заразителен. Так что не удивимся, если и прочие бренды, включая не столь премиальные, последуют по кривоватой дорожке уже, как выясняется, протоптанной итальянским брендом в России.