Иностранные автобренды отказываются обслуживать российских клиентов по гарантии

Практически все автобренды в России, какие бы решения не принимало их международное руководство, поступали до последнего времени по принципу «своих не бросаем». То есть хоть и не торговали толком машинами на российском рынке, но свои гарантийные обязательства в целом выдерживали. Например, даже дилеры официально хлопнувшего дверью американского GM. Именно поэтому владельцы Cadillac и Chevrolet до сих пор имеют возможность чинить свои авто по гарантии. По крайне мере, пока. Пусть нередко и через скандал да требования предоставить официальный отказ от гарантийных обязательств.

Между тем, похоже, что «зарубежные партнеры» потихоньку приходят к выводу, что российского клиента теперь вполне можно «кинуть». Портал «АвтоВзгляд» узнал об очередной нериятной истории, подтверждающей сей вывод.

Характерно, что речь идет не о злоключениях безответного дедули с его Renault Logan, а — на минуточку! — о довольно обеспеченном молодом человеке, владеющем Lamborghini Urus. Такой аппарат ему стоил порядка 30 000 000 рублей. Так вот: оказывается, в России теперь богатые тоже плачут — по улетучившейся гарантии!

Выяснилось это в момент, когда автовладелец решил провести плановое ТО свой «Ламбы», когда ему сообщили: отныне замена масла-фильтров, а также проведение прочих регламентных операций стоит теперь более чем 200 000 рублей. До всеобщей истерии обслуживание было ощутимо дешевле. Но это ладно: какая машина, такие и расценки — noblesse oblige, как говорится. Но дальше еще интереснее…