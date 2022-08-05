Новая российская марка Evolute презентовала свою первую модель

Evolute i-Pro — это довольно крупный седан длиной 4,7 метра. Машина оснащена одним электромотором мощностью 163 л. с. и литий-ионной батареей емкостью 53 КВт·ч. Как отмечает производитель, запас хода составляет 420 километров, а разгон до «сотни» занимает 9,5 секунды.

При «медленной» зарядке переменным током автомобилю придется простоять возле розетки больше 8 часов. Однако, чтобы частично — с 30 до 80% — пополнить запас энергии от станции постоянного тока, будет достаточно всего получаса.

Знатоки «поднебесного» автопрома наверняка заметят, что перед нами не оригинальная разработка, а китайский Aeolus E70 образца 2019 года, что разработан и выпускается компанией Dongfeng Motor. Кстати, в основе этой машины лежит Nissan Bluebird Sylphy.