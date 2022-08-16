Из каких стран в Россию привозят больше всего легковых автомобилей

Так, по данным аналитического агентства «Автостат», больше всего легковых автомобилей в 2022 году завезли в Россию в феврале — а именно более 32 000 единиц, из которых 65% пришлось на новые машины. Для сравнения в июле, когда параллельный импорт уже действовал, границу пересекло 25 000 легковушек. Но среди них было куда больше «бэушек»: 68% против 32%.

Если в начале года новые автомобили чаще привозили из Китая (28,3%), Бельгии (25,2%) и Германии (17,4%), то во втором квартале лидерская тройка изменилась. Поднебесная ощутимо укрепила свою позицию (80,6%), а на второе и третье места вырвались Южная Корея (7%) и Япония (2,6%).

Что же до подержанных машин, то тут на первой строчке и раньше, и сейчас — Япония (86,6% и 87,4%), на второй — Белоруссия (3,9% и 2,8%). А вот «бронзу», которая в первом квартале принадлежала Германии (2,5%), забрали США (2,3%).

Добавим, что если в начале года новые автомобили ввозили в основном юридические лица, то к июлю доля «физиков» выросла с 2% аж до 20%. Больше «частного» импорта стало и в сегменте подержанных машин: тут показатель увеличился с 90% до 99%.