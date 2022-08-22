Китайские автопроизводители установили в России новый рекорд

После февральских событий многие зарубежные автопроизводители приостановили — полностью или частично — свою деятельность в нашей стране. Те же компании, что остались, задрали цены до невообразимых значений, и россиянам, остро нуждающимся в обновлении транспортного средства, ничего не осталось, кроме отечественных марок да «китайцев». И хотя первые пока еще лидируют, вторые уверенно набирают обороты.

Так, по данным агентства «Автостат», по итогам третьей недели августа суммарная доля «поднебесных» брендов впервые достигла 26,4%. Своих корейских конкурентов китайцы уже обогнали — у тех показатель опустился до 16,1%. Впереди — только отечественные бренды, занимающие 39% рынка.

Если смотреть по маркам, то наибольшим спросом пользовались автомобили LADA — дилеры реализовали 3613 машин. Kia «пристроила» 936 авто, Haval — 732, Geely — 719, а Chery — 672. Что же до конкретных моделей, то бестселлером остается LADA Granta (2529 ед.). Второе место — у Haval Jolion (546 ед.), третье — у LADA Vesta (486 ед.). А замыкают лидерскую пятерку Geely Coolray и Chery Tiggo 7 Pro: в их пользу сделали выбор 421 и 398 человек соответственно.