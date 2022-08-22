Китайцы показали интерьер нового Geely Atlas

Пожалуй, первое, что обращает на себя внимание — вертикальный планшет мультимедийного комплекса диагональю 13,2 дюйма. Очевидно, именно через него идет управление большинством систем, ведь физических клавиш в салоне практически нет. Приборная панель, разумеется, тоже цифровая — у нее нет козырька, но есть несколько предустановленных тем атмосферной подсветки.

Сиденья могут похвастать отделкой перфорированной кожей, а также системами обогрева и вентиляции. Кроме того, к услугам водителя — регулировка кресла в шести направлениях, поясничный подпор и запоминание настроек. Еще из любопытного — аудиосистема Harman Infiniti с динамиками в подголовниках, 11 громкоговорителями и функцией раздельного воспроизведения сигнала (музыка не прерывается сообщениями навигатора, например).

Напомним, что новый Geely Atlas чуть длиннее и шире своего предшественника. Пока в его моторной гамме два силовых агрегата — бензиновые моторы на 181 и 218 л. с., работающих в паре с семиступенчатым «роботом». Со временем ассортимент расширится, благодаря гибридным версиям с установкой Hi-X и трехдиапазонной трансмиссией. Система полного привода тоже станет доступна позже.

Остается добавить, что в Китае заказы на сменивший генерацию кроссовер уже принимаются. А когда он доберется до России, пока не очень понятно.