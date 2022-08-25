Иранские автопроизводители открестились от сотрудничества с АВТОВАЗом

Как ранее сообщили иранские СМИ, камнем преткновения при перезапуске Tondar 90 для Saipa являются двигатели. Мол, компания вполне может справиться со всем сама, то есть без помощи Renault, вышедшей из совместного проекта — не хватает только подходящих моторов. А эту проблему автостроитель намерен решить, обравшись к АВТОВАЗу, о чем сообщил замминистра промышленности и торговли Исламской Республики.

Перелицованный Renault Logan, вернувшийся на конвейер после модернизации, мог бы обзавестись вазовскими 1,6-литровыми агрегатами на 90 и 106 л. с. или же 122-сильным двигателем на 1,8 литра, который носит звание самого проблемного в тольяттинской линейке. Но нет: как заявили представители Saipa на выставке MIMS−2022, у компании есть собственный моторный завод, с лихвой покрывающий потребности автостроителя.

Напомним, что производство Renault Logan первого поколения началось в Иране в 2007 году. А когда несколько лет назад США ужесточили антииранские санкции и компания Renault покинула проект, Saipa пришлось «заморозить» выпуск Tondar 90.

Если иранцы в ближайшее время решат все проблемы и таки вернут седан на конвейер, то он может приехать и в Россию. Ведь после того, как многие ниши освободились из-за ухода зарубежных производителей, персы начали проявлять к нашему рынку особый интерес. Хотя начнут они, скорее, с бюджетного седана Shahin, представленного на MIMS−2022.