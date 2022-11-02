Китайцы рассекретили интерьер новейшего кроссовера Chery Tiggo 9

Впрочем, оценить внутреннее убранство в полной мере пока нельзя — работа над салоном продолжается. На это указывают не только свисающие с потолка провода, но и отсутствие многих элементов. В частности, зеркала заднего вида, селектора коробки передач, а также блока управления «климатом». Напомним, что, например, у Tiggo 8 Pro «погода в доме» настраивается посредством тачскрина в нижней части центральной консоли и клавиш на тоннеле — на фото их нет.

Судя по снимку, как и Tiggo 8 Pro в исполнении Max, «Девятка» сможет похвастать «иксидовскими» сдвоенными дисплеями приборной панели и мультимедийной системы. А из отличий — иной дизайн дефлекторов воздуховода и другое оформление центрального тоннеля. С другой стороны, поскольку перед нами явно не товарный образец, все еще может поменяться. Возможно, из «Восьмерки» в Tiggo 9 перекочуют еще какие-то решения.

Помимо фото салона, появились и новые технические подробности. Так, сказало известно, что Chery Tiggo 9 получит двухлитровый турбомотор, выдающий 254 л. с. При этом пятиместное исполнение подразумевает семиступенчатый «робот» 7DCT380 и передний привод, а семиместное — более продвинутый «преселектив» 7DCT400 и AWD, сообщают «Китайские автомобили». Но это, правда, в КНР. С какими силовыми агрегатами новинка приедет к нам — если вообще приедет — пока непонятно.