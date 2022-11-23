Как задешево подготовить машину к зиме в условиях дефицита и подорожания

На самом деле, не так страшен черт, как его малюют. Аксессуары и комплектующие, столь необходимые для технического обслуживания «железного коня» в преддверии холодов, в России еще есть. Просто следует закрыть уши и открыть глаза. Да-да, не стоит верить рассказам «хитровыгнутых» сервисменов (точнее, бизнесменов), создающих искусственный ажиотаж вокруг отсутствия запчастей, с целью ободрать автовладельцев, как липку.
Впрочем, если вы из тех, кому посчастливилось заиметь интимные отношения с любовником или любовницей какого-нибудь олигарха, то космическое подорожание цен на компоненты и ТО вас вряд ли испугает. Но ежели нет, то ловите лайфхаки от портала «АвтоВзгляд», которые помогут не только правильно подготовить машину к зимнему сезону, но еще и серьезно при этом сэкономить.
Нравится вам это или нет, но факт остается фактом: если не подвергнуть автомобиль ряду обязательных процедур, то он в один момент может попросту отказаться ехать. Согласитесь: перспектива не из приятных! Особенно, когда на улице мороз, а вам кровь из носу нужно отправиться в путь.
Однако обойдемся без лишних слов и, пожалуй, перейдем к делу. Открывайте ваши уши и не закатывайте глаза: добрая порция полезностей — в специальном «зимнем» подкасте портала «АвтоВзгляд» (послушать его можно здесь).