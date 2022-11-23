Как задешево подготовить машину к зиме в условиях дефицита и подорожания

На самом деле, не так страшен черт, как его малюют. Аксессуары и комплектующие, столь необходимые для технического обслуживания «железного коня» в преддверии холодов, в России еще есть. Просто следует закрыть уши и открыть глаза. Да-да, не стоит верить рассказам «хитровыгнутых» сервисменов (точнее, бизнесменов), создающих искусственный ажиотаж вокруг отсутствия запчастей, с целью ободрать автовладельцев, как липку.

Впрочем, если вы из тех, кому посчастливилось заиметь интимные отношения с любовником или любовницей какого-нибудь олигарха, то космическое подорожание цен на компоненты и ТО вас вряд ли испугает. Но ежели нет, то ловите лайфхаки от портала «АвтоВзгляд», которые помогут не только правильно подготовить машину к зимнему сезону, но еще и серьезно при этом сэкономить.