Great Wall запатентовал в России еще один внедорожник Tank

Конечно, получение охранных документов вовсе не гарантирует выход модели на отечественный рынок — порой автостроители патентуют их просто «на всякий случай». Тем не менее, шансы, что Tank 400 приедет в Россию, вполне реальны. Ведь даже несмотря на то, что ряд автоэкспертов оценивает перспективы нового бренда крайне негативно (кому нужны страшненькие внедорожники из КНР по высоченной цене), китайцы в своих силах уверены.
Они не только зарегистрировали новую марку GWM Tank, но и создали отдельный сайт, организовали «фан-клуб». В общем, прикладывают максимум усилий, чтобы запуск прошел успешно. А он, кстати, намечен на начало следующего года — именно тогда откроется прием заказов на Tank 300 и Tank 500, которые будут импортировать из Китая. Что же до Tank 400, то он, вероятно, выйдет позже.
Информации о «четырехсотом» пока немного. Известно лишь, что он построен на платформе GW P01 — той же «тележке», что лежит в основе Haval H9. Что касается силовых агрегатов, то вариантов несколько: 2,0-литровый мотор на 227 сил и 360-сильный движок объемом 3 литра. С первым может работать АКП на восемь ступеней, со вторым — на девять.
Добавим, что Tank 400 выходит в семейство «Механических зверей», как его называют маркетологи Great Wall — помимо «четырехсотки», к таковым также относятся Tank 400 и Tank 700. Эти внедорожники адресованы поклонникам настоящих офф-роуд приключений. Вторая же линейка — «Роскошные флагманы» — для тех, кто предпочитает комфорт: в ней значатся Tank 500 и Tank 800.