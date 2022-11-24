Great Wall запатентовал в России еще один внедорожник Tank

Фото: fips.ru
Ожидалось, что новоявленная марка GWM Tank предложит российским покупателям только две модели — Tank 300 и Tank 500. Но, похоже, мы увидим и Tank 400. По крайней мере, патент на внешний вид этого брутального внедорожника китайцы уже получили.
Кристина Извекова

Конечно, получение охранных документов вовсе не гарантирует выход модели на отечественный рынок — порой автостроители патентуют их просто «на всякий случай». Тем не менее, шансы, что Tank 400 приедет в Россию, вполне реальны. Ведь даже несмотря на то, что ряд автоэкспертов оценивает перспективы нового бренда крайне негативно (кому нужны страшненькие внедорожники из КНР по высоченной цене), китайцы в своих силах уверены.

Они не только зарегистрировали новую марку GWM Tank, но и создали отдельный сайт, организовали «фан-клуб». В общем, прикладывают максимум усилий, чтобы запуск прошел успешно. А он, кстати, намечен на начало следующего года — именно тогда откроется прием заказов на Tank 300 и Tank 500, которые будут импортировать из Китая. Что же до Tank 400, то он, вероятно, выйдет позже.

Фото: Fips.ru

Информации о «четырехсотом» пока немного. Известно лишь, что он построен на платформе GW P01 — той же «тележке», что лежит в основе Haval H9. Что касается силовых агрегатов, то вариантов несколько: 2,0-литровый мотор на 227 сил и 360-сильный движок объемом 3 литра. С первым может работать АКП на восемь ступеней, со вторым — на девять.

Добавим, что Tank 400 выходит в семейство «Механических зверей», как его называют маркетологи Great Wall — помимо «четырехсотки», к таковым также относятся Tank 400 и Tank 700. Эти внедорожники адресованы поклонникам настоящих офф-роуд приключений. Вторая же линейка — «Роскошные флагманы» — для тех, кто предпочитает комфорт: в ней значатся Tank 500 и Tank 800.

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24 ноября 2022
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