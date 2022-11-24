Great Wall запатентовал в России еще один внедорожник Tank

Конечно, получение охранных документов вовсе не гарантирует выход модели на отечественный рынок — порой автостроители патентуют их просто «на всякий случай». Тем не менее, шансы, что Tank 400 приедет в Россию, вполне реальны. Ведь даже несмотря на то, что ряд автоэкспертов оценивает перспективы нового бренда крайне негативно (кому нужны страшненькие внедорожники из КНР по высоченной цене), китайцы в своих силах уверены.

Они не только зарегистрировали новую марку GWM Tank, но и создали отдельный сайт, организовали «фан-клуб». В общем, прикладывают максимум усилий, чтобы запуск прошел успешно. А он, кстати, намечен на начало следующего года — именно тогда откроется прием заказов на Tank 300 и Tank 500, которые будут импортировать из Китая. Что же до Tank 400, то он, вероятно, выйдет позже.