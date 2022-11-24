В хорошие руки: у российского завода Nissan теперь новый владелец

О том, что японцы одобрили продажу предприятия в Санкт-Петербурге и других российских активов «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» Российской Федерации в лице ФГУП «НАМИ», стало известно 11 октября. Теперь же подписаны все необходимые документы.

Как передает «Интерфакс», в «НАМИ» отметили, что такое решение позволит сохранить на заводе ключевые компетенции, производственный цикл и рабочие места. Однако о выпуске новых моделей пока точной информации нет. Если это произойдет, то, скорее всего, сборку организуют совместно с китайским FAW.

Напомним, что завод открылся в июне 2009 года. На нем выпускали кроссоверы X-Trail, Murano, Qashqai и Terrano. Производственные мощности составляли 100 000 автомобилей в год. А из-за ухода из России японцы списали около 181 млн. долларов.