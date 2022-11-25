Новый Nissan Note появился в продаже

Параллельный импорт продолжает радовать нас новинками. В этот раз стало известно о начале поставок в РФ Nissan Note третьего поколения. Автомобиль отличается тем, что уже давно перешел на электрическую тягу. Правда, в варианте, наиболее подходящем для наших необъятных просторов, где электрическая розетка «торчит» не из каждого дерева. Машина построена по схеме «последовательного» гибрида. То есть двигатель внутреннего сгорания крутит генератор, который заряжает блок аккумуляторов. От которого, в свою очередь, напитывается электромотор или электромоторы.

Дело в том, что «Крошка енот» может поставляться как в варианте переднего, так и полного привода. Во втором случае добавляется отдельный двигатель на заднюю ось. Основной тяговый электродвигатель выдает 80 кВт, а его младший собрат, работающий на заднюю ось, всего 4,8 «маленьких лошадок». И это не только добавляет автомобилю динамики, но и повышает возможность без проблем начать движение на заснеженной парковке. По данным портала «АвтоВзгляд», новый автомобиль можно приобрести по цене от 1 900 000 рублей.