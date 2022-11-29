Российский рынок автобусов обеднел и «пожелтел». Надежд на возрождение все меньше

Если раньше на подобном мероприятии надо было долго ходить среди стендов фирм, представляющих свое видение проблем пассажирской мобильности, то сейчас всю экспозицию можно осмотреть практически с одной точки. Два ряда автобусов символически заканчиваются тупиком, по мере приближения к которому российские и белорусские производители сменяются на китайских. Впрочем, это не означает, что обошлось без интересных отечественных решений. Ведь несмотря на изоляцию, этот сегмент авторынка пусть и не живет, но по крайней мере — выживает.
И тут удивил КамАЗ, показав совершенно футуристический автобус постапокалипсиса. Полноприводный КамАЗ−6250 предназначен для перевозки людей в места, где дорог нет и не было никогда. Стилистически он очень похож на гоночные ралли-рейдовые машины марки. Да и сделан явно с использованием опыта компании в авто спорте.
Полный привод, огромные колеса 425/85R21, лебедка на 8 тонн, дорожный просвет 390 миллиметров. Мощный двигатель в 213 кВт, развивающий крутящий момент в 1100 Нм, да еще и работающий на экологически чистом СПГ! При этом автобус имеет 32 посадочных места. И, самое главное, что это уже не прототип: машина изготовлена по заказу «Газпрома» и в планах предприятия выпустить около 500 экземпляров.
Впрочем, самым большим стендом смогла похвастаться «Группа ГАЗ», представив 9 моделей общественного транспорта, из коих наибольший интерес вызвали две. Это электрическая модификация «Газель e-City» и E-Citymax 12 Павловского автобусного завода. Первая рассчитана на перевозку 16 пассажиров и обладает запасом хода до 150 км., что вполне достаточно для большинства городских маршрутов. Хотя с точки зрения каких-то прорывных технологий, этот автомобиль ничего предложить не может.
А вот E-Citymax 12 при вместимости 85 человек не только обладает увеличенным до 200 км запасом хода, но и использует технологию мотор-колес, улучшающую характеристики управляемости, а значит и безопасность. Да и рекуперация энергии происходит с большей эффективностью.
Справедливости ради стоит отметить, что все это великолепие базируется на китайских компонентах. Но конечному потребителю важно только то, насколько хорошо и беспроблемно все работает. Кстати, кузов автобуса собирается из композитных панелей, что делает его практически вечным.
Удивительно, что продолжается эволюция троллейбусов. На выставке представили новое поколение троллейбуса «Адмирал» от ПК "Транспортные системы'. Помимо современного внешнего вида, он любопытен тем, что антенны (те самые «усы», которыми он соединяется с контактными проводами), теперь управляются дистанционно, без необходимости вручную дергать за веревки. Правда, Москва отказалась от троллейбусов из-за проблем с линиями электропередач и сложностями с гибкой трансформацией маршрутов движения.
Хотя по некоторым расчетам, эксплуатация подобной техники в долгосрочной перспективе экономически более привлекательна даже на фоне другого электротранспорта. Впрочем, за всем этим пристально наблюдает голодный китайский тигр, готовясь к мощному прыжку для захвата и этого сегмента российского рынка. Интересно, как долго государство сможет защищать отечественных автопроизводителей от массового вымирания, не создавая при этом для них благоприятных условий существования?