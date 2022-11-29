Российский рынок автобусов обеднел и «пожелтел». Надежд на возрождение все меньше

Если раньше на подобном мероприятии надо было долго ходить среди стендов фирм, представляющих свое видение проблем пассажирской мобильности, то сейчас всю экспозицию можно осмотреть практически с одной точки. Два ряда автобусов символически заканчиваются тупиком, по мере приближения к которому российские и белорусские производители сменяются на китайских. Впрочем, это не означает, что обошлось без интересных отечественных решений. Ведь несмотря на изоляцию, этот сегмент авторынка пусть и не живет, но по крайней мере — выживает.

И тут удивил КамАЗ, показав совершенно футуристический автобус постапокалипсиса. Полноприводный КамАЗ−6250 предназначен для перевозки людей в места, где дорог нет и не было никогда. Стилистически он очень похож на гоночные ралли-рейдовые машины марки. Да и сделан явно с использованием опыта компании в авто спорте.

Полный привод, огромные колеса 425/85R21, лебедка на 8 тонн, дорожный просвет 390 миллиметров. Мощный двигатель в 213 кВт, развивающий крутящий момент в 1100 Нм, да еще и работающий на экологически чистом СПГ! При этом автобус имеет 32 посадочных места. И, самое главное, что это уже не прототип: машина изготовлена по заказу «Газпрома» и в планах предприятия выпустить около 500 экземпляров.