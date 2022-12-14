Когда российско-китайский Sollers Atlant получит полный привод

Любопытно, что полноприводную трансмиссию для чуть видоизменного «грузовичка» JAC компания Sollers намерена разработать собственными силами. Как, кстати, и версию с удлиненной колесной базой. Правда, в подробности представители марки вдаваться не стали.

Предположим, что за основу могут взять французскую конструкцию Dangel, которая применяется, например, на FIAT Ducato. Но это крайне сомнительный путь — велика вероятность отказа, ведь европейцы по понятным причинам могут быть против использования их технологий.

С другой стороны, полноприводная трансмиссия может стать и собственной разработкой на базе китайских узлов и агрегатов. Тем более что Atlant — это, как уже было сказано, перелицованный JAC: модель Sunray. Так, инженеры могут использовать раздаточную коробку BAIC или корейскую Dymos, если санкции ослабят.

Наконец, если предположить, что Atlant конструктивно схож с Mercedes-Benz Sprinter, то задача по проектированию версии со всеми ведущими колесами упрощается. Ведь у «немца», в отличие от «китайца», полноприводные модификации есть. И если на пути не встанут те же санкции, то так будет даже быстрее.