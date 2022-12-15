КамАЗ запатентовал названия для трех новых моделей

Из всей тройки в настоящий момент серийно производят только спецавтомобиль «Торос Вахта». Он представляет собой полноприводный трехосный вахтовый автобус, предназначенный для доставки людей и грузов к месту выполнения различных работ.

«Челнок» (КамАЗ−3373) впервые показали в начале ноября 2020 года. Этот бескабинный электрический грузовик, построенный на двухосном шасси с односкатными колесами, может передвигаться автономно. Длина «Челнока» достигает восьми метров, а ширина составляет 2,55 метра. В движение инновационную машину приводит электромотор, позволяющий перевозить до 10 тонн груза со скоростью не более 40 км/ч.

Что же до КамАЗа−53198 «Чистогора» с колесной формулой 4х2, то это не что иное, как электрический мусоровоз грузоподъемностью 6 тонн. Его серийное производство планируют начать в следующем году. Заводчане хотят создать целое семейство «Чистогоров» с разной длиной, полной массой и колесной формулой.