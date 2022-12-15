В Москве начали выпускать аккумуляторы для электротранспорта

Мощность новой мегафабрики достигает около 150 МВт/ч — то есть предприятие может выпускать порядка 2000 аккумуляторов в год. Производство состоит из участков электромонтажных работ, собственно сборки и испытаний. На нем задействовано несколько десятков человек, и, по словам представителей завода, штат сотрудников будет только увеличиваться.

Любопытно при этом, что как порталу «АвтоВзгляд» сообщил начальник производства завода аккумуляторов компании «Рэнера» Артем Зайцев, клиентам будут поставляться аккумуляторы, заряженные лишь наполовину. Почему так? Да потому, что это ускоряет процесс выпуска — батарея меньше времени проводит на конвейере — и ее ресурс не сокращается при хранении.

Добавим, что большая часть продукции, выпускаемой на МЗП, адресована общественному электротранспорту столичной сети. Хотя планы по производству аккумуляторов для легковых «электричек», собираемых в России, тоже есть. Но о каких именно брендах идет речь, пока неясно.