Чем обернется для российского авторынка отмена коронавирусных ограничений в Китае

С начала 2020 года и по сей день весь мир с содроганием наблюдал, как по первому чиху какого-нибудь бомжа в жестокий карантин попадали целые мегаполисы Китая. И вот, с 8 января 2023 года власти Поднебесной официально прекратят приравнивать «корону» по степени опасности к чуме или холере. После новогодних каникул и в Китае будут считать COVID−19 чем-то вроде гриппа — как во всем остальном мире. Что произойдет после этого? Для начала — восточный Новый год. С 22 января китайцы будут пару недель «бухать как не в себя», отмечая еще и конец эпохи ковидобесия в их отдельно взятой стране.

А потом экономика Поднебесной начнет шустро набирать утерянные из-за COVID−19 обороты. Во-первых, заводы увеличат выпуск готовой продукции и комплектующих — в том числе и для автопрома. Что наверняка порадует всех автопроизводителей мира, включая АВТОВАЗ с УАЗом. Во-вторых, отсутствие локдаунов и отмена жестоких противоэпидемиологических мероприятий на границах и в логистических центрах изрядно ускорят доставку в Россию всего и вся, закупаемого в Китае нашими промышленниками. Это также даст возможность китайским автопроизводителям ускорить и расширить ввоз своих авто в РФ.