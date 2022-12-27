Чем обернется для российского авторынка отмена коронавирусных ограничений в Китае

С начала 2020 года и по сей день весь мир с содроганием наблюдал, как по первому чиху какого-нибудь бомжа в жестокий карантин попадали целые мегаполисы Китая. И вот, с 8 января 2023 года власти Поднебесной официально прекратят приравнивать «корону» по степени опасности к чуме или холере. После новогодних каникул и в Китае будут считать COVID−19 чем-то вроде гриппа — как во всем остальном мире. Что произойдет после этого? Для начала — восточный Новый год. С 22 января китайцы будут пару недель «бухать как не в себя», отмечая еще и конец эпохи ковидобесия в их отдельно взятой стране.
А потом экономика Поднебесной начнет шустро набирать утерянные из-за COVID−19 обороты. Во-первых, заводы увеличат выпуск готовой продукции и комплектующих — в том числе и для автопрома. Что наверняка порадует всех автопроизводителей мира, включая АВТОВАЗ с УАЗом. Во-вторых, отсутствие локдаунов и отмена жестоких противоэпидемиологических мероприятий на границах и в логистических центрах изрядно ускорят доставку в Россию всего и вся, закупаемого в Китае нашими промышленниками. Это также даст возможность китайским автопроизводителям ускорить и расширить ввоз своих авто в РФ.
При этом рынок нашей страны получит шанс по-настоящему наполниться легковушками, избавившись от хронического дефицита предложения и вызванной им дикой дороговизны автомобилей. Что тоже прекрасно. В-третьих, оживление китайской промышленности будет сопровождаться резким увеличением потребления ею нефти, газа, металлов, древесины и прочего. То есть всего, что экспортирует Россия. Рост спроса со стороны такой «черной дыры» для ресурсов, как китайская экономика неизбежно спровоцирует резкий рост цен на сырье в мировом масштабе.
В том числе и на углеводороды, от котировок которых сильно зависит курс российского рубля. У нашей валюты появятся все шансы сильно укрепиться по отношению к тому же китайскому юаню. Что в условиях реального насыщения отечественного рынка китайскими машинами приведет к снижению их розничных цен. При этом они станут доступнее для российского автолюбителя, их продажи вырастут и отечественный авторынок получит шанс восстать из руин, в которых сейчас пребывает. Поэтому будем «держать кулачки» за полноценное восстановление китайской экономики после двух лет коронабесия. Она — наша главная надежда вспомнить, что же это такое: более-менее нормальный автопром.