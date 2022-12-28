Тоска зеленая: почему настоящий внедорожник априори не может быть электрическим

Электрические внедорожники нередко удивляют своими выдающимися характеристиками. Правда, часто все оказывается совсем не так однозначно, как нам преподносят. Скажем, автопроизводители Китая и того же Вьетнама для снижения собственных затрат просто берут платформы, разработанные для ДВС, и устанавливают на них электромоторы. Казалось бы: все очень логично. Есть «тележка» с подвеской, трансмиссией, и салоном. Просто поменялся мотор. Но, оказывается, все сложнее.

Особенность электрической силовой установки — ее огромный крутящий момент и мгновенная выдача максимума при нажатии на акселератор. Это создает ударные нагрузки на всю силовую линию автомобиля. И в том случае, если электромотор взаимодействует с трансмиссией, разработанной для традиционных двигателей внутреннего сгорания, будьте готовы к тому, что на реальном бездорожье и карданные валы, и полуоси он, с ехидной улыбкой, завяжет в узел. А потом еще и умрет сам. Из-за перегрева. Кстати, вполне может оказаться, что и силовая структура кузова окажется неспособной переносить подобные нагрузки и со временем начнет разваливаться.

А вокруг только природа и технологии каменного века в виде палки-копалки и потенциального каменного топора. Который еще надо как-то изготовить. Кстати, по поводу природы. Концепция зеленого автомобиля подразумевает, что он не наносит вред окружающей среде. Причем не только во время зарядки, но и при движении. С другой стороны, внедорожник — это автомобиль, который должен перемещаться там, где отсутствует асфальт и нет дорог. Он просто обязан вспахивать изумрудную траву, миллионами уничтожая муравьев и пугая птиц. Или упорно пробивать новую дорогу в снежной целине, лишая убежищ зайцев и куропаток.