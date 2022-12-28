Тоска зеленая: почему настоящий внедорожник априори не может быть электрическим

Электрические внедорожники нередко удивляют своими выдающимися характеристиками. Правда, часто все оказывается совсем не так однозначно, как нам преподносят. Скажем, автопроизводители Китая и того же Вьетнама для снижения собственных затрат просто берут платформы, разработанные для ДВС, и устанавливают на них электромоторы. Казалось бы: все очень логично. Есть «тележка» с подвеской, трансмиссией, и салоном. Просто поменялся мотор. Но, оказывается, все сложнее.
Особенность электрической силовой установки — ее огромный крутящий момент и мгновенная выдача максимума при нажатии на акселератор. Это создает ударные нагрузки на всю силовую линию автомобиля. И в том случае, если электромотор взаимодействует с трансмиссией, разработанной для традиционных двигателей внутреннего сгорания, будьте готовы к тому, что на реальном бездорожье и карданные валы, и полуоси он, с ехидной улыбкой, завяжет в узел. А потом еще и умрет сам. Из-за перегрева. Кстати, вполне может оказаться, что и силовая структура кузова окажется неспособной переносить подобные нагрузки и со временем начнет разваливаться.
А вокруг только природа и технологии каменного века в виде палки-копалки и потенциального каменного топора. Который еще надо как-то изготовить. Кстати, по поводу природы. Концепция зеленого автомобиля подразумевает, что он не наносит вред окружающей среде. Причем не только во время зарядки, но и при движении. С другой стороны, внедорожник — это автомобиль, который должен перемещаться там, где отсутствует асфальт и нет дорог. Он просто обязан вспахивать изумрудную траву, миллионами уничтожая муравьев и пугая птиц. Или упорно пробивать новую дорогу в снежной целине, лишая убежищ зайцев и куропаток.
После себя это чудо инженерии оставляет уродливую колею, сломанные деревья и оленей с нервным тиком, которые не могут прийти в себя после бесшумного и внезапного появления огромного механического монстра. То есть, концептуально, «электроджип» превращается в злостного разрушителя природы. Иначе говоря, «зеленый» внедорожник — все равно зло? А попытка сделать его электрическим — просто дань моде?
«Зеленым» автомобиль может быть не только благодаря тому, каким источником энергии для перемещения в пространстве он пользуется, но и где эту энергию тратит. В рамках существующей дорожной инфраструктуры, или там, где его появление оставляет неизгладимый след в виде уничтоженных зверушек и пейзажей. Кстати, в большинстве европейских стран вы даже не сможете просто так выехать на бездорожье: для этого потребуется отдельное разрешение. Неспроста в магазинах Старого света продаются даже баллончики с грязью! И все для того, чтобы владелец внедорожника мог хотя бы сымитировать, что он на самом деле где-то использовал своего полноприводного друга по прямому назначению.
И еще один нюанс. Если хозяин «проходимца» с ДВС может взять с собой в экспедицию канистры с топливом, гарантировав возможность длительной автономной поездки, то его коллеге на электрокаре это не светит. Пока взять с собой запас «зеленого» электричества не получится. Хотя портал «АвтоВзгляд» не может не отметить тот факт, что именно электропривод дает автомобилю совершенно невероятный внедорожный потенциал. Вот только это все равно, что пытаться создать армию убийц из идейных пацифистов.