Когда в Россию вернутся зарубежные автопроизводители

Сразу несколько уважаемых СМИ распространили информацию о том, что питерский завод ХММР тихонько вернулся к работе. В сообщениях все ссылаются на «неназванные источники». Но это нормально в условиях, когда официальное представительство Hyundai в России сразу же, еще весной, заняло принципиальную позицию вообще никак не контактировать с прессой. Так или иначе, если верить тем самым источникам, на предприятии возобновили штамповку кузовных деталей, их сварку и окрашивание готовых кузовов Hyundai Solaris. Последние предназначены для отправки на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате.

Также сообщается, что Hyundai подумывает вновь приступить к выпуску и отправке казахам кузовов Hyundai Creta. Если кто не в курсе, в республике собирают целый «букет» моделей Hyundai: Solaris (под названием Accent), Creta, Tucson, Santa Fe, Elantra, Sonata и даже Palisade. Причем прозводство Creta и Accent весной этого года остановилась из-за прекращения поставок комплектующих из России. Теперь, видимо, все там вернется на круги своя.

Однако запуск на питерском заводе Hyundai линий штамповки-сварки-окраски случился практически в режиме полнейшей секретности. Еще и на фоне сообщений начала текущего декабря, когда стало известно о планах сокращения персонала предприятия в январе 2023-го. О чем же нам это говорит?