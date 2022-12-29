Когда в Россию вернутся зарубежные автопроизводители

Сразу несколько уважаемых СМИ распространили информацию о том, что питерский завод ХММР тихонько вернулся к работе. В сообщениях все ссылаются на «неназванные источники». Но это нормально в условиях, когда официальное представительство Hyundai в России сразу же, еще весной, заняло принципиальную позицию вообще никак не контактировать с прессой. Так или иначе, если верить тем самым источникам, на предприятии возобновили штамповку кузовных деталей, их сварку и окрашивание готовых кузовов Hyundai Solaris. Последние предназначены для отправки на завод Hyundai Trans Kazakhstan в Алма-Ате.
Также сообщается, что Hyundai подумывает вновь приступить к выпуску и отправке казахам кузовов Hyundai Creta. Если кто не в курсе, в республике собирают целый «букет» моделей Hyundai: Solaris (под названием Accent), Creta, Tucson, Santa Fe, Elantra, Sonata и даже Palisade. Причем прозводство Creta и Accent весной этого года остановилась из-за прекращения поставок комплектующих из России. Теперь, видимо, все там вернется на круги своя.
Однако запуск на питерском заводе Hyundai линий штамповки-сварки-окраски случился практически в режиме полнейшей секретности. Еще и на фоне сообщений начала текущего декабря, когда стало известно о планах сокращения персонала предприятия в январе 2023-го. О чем же нам это говорит?
Прежде всего, о том, что корейцы не отказываются от своей ранее выбранной политики на отечественном рынке. А она формулируется просто: «незаметно для всех пересидим российский трэшачок». Мол, если не будем привлекать внимание «большого американского брата», то когда все тут устаканится, мгновенно «восстанем из пепла». В отличие от слинявших от нас Renault-Nissan, Toyota, Mazda и всяких «немцев». Но, вероятно, это можно расценивать и как намек: осмелевшие корейцы вернули к жизни завод, а предприятия не перезапускают, когда собираются «на выход».
Возможно, их топ-менеджмент мыслит шире и дальше, нежели его японо-европейские конкуренты, и ожидает завершения текущего этапа российско-украинского «междусобойчика» в гораздо более сжатые сроки, чем громогласно объявляют политики Европы, США и России. Пока еще тихонько, но уже пробиваются голоса аналитиков, прогнозирующих окончание вооруженной фазы конфликта примерно к концу лета-началу осени 2023-го. Мол, Украина во всех смыслах выдохнется, а аборигенам и политикам коллективного Запада надоест подставлять финансовое плечо «небратьям», которые все никак не могут показать требуемый от них результат — поражение России. Да и без наших дешевых природных ресурсов Европе совсем надоест жить.
В общем, появилась некоторая надежда на то, что в обозримом будущем в Россию (может быть) вернется нормальный автопром. Хотя бы каким-то своим «боком»…