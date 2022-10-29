Власти водителей дурят, Hyundai и Kia — интригуют, а 3D-автомобиль — удивляет: итоги недели

Фото: www.alvolante.it
Mercedes-Benz продал свои российские активы компании «Автодом», кто же станет следующим «на выход»? Не исключено, что Kia — производитель уже рассматривает вариант прекращения продаж новых машин в нашей стране. Ну а пока корейцы думают, китайцы продолжают атаковать, сертифицируя в РФ крайне сомнительные модели. А более подробно о главных новостях уходящей недели — в видеообзоре портала «АвтоВзгляд».
Портал «АвтоВзгляд»

Пожалуй, самым громким событием последних дней стал уход Mercedes-Benz, который передал свои местные активы — в том числе завод в Подмосковье — дилерской компании «Автодом». Много шума наделало и «выступление» одного из топ-менеджеров Kia, сообщившего о том, что корейский бренд всерьез изучает возможность прекращения продаж в России. А где Kia, там и Hyundai. Но, кажется, на самом деле «сворачиваться» они не планируют.

Крайне любопытным оказалось и известие о том, что в РФ сертифицировали китайский электромобильчик с забавным названием XEV YoYo. Двухместная «кроха», оснащенная двигателем на 20 «лошадок», напечатана на 3D-принтере. Действительно — а кому еще спасать рынок, если не китайцам и АВТОВАЗу? Последний, кстати, готовится к возобновлению производства LADA Largus, но есть нюанс.

Хотя, погодите, за тонущий российский авторынок еще, вроде как, борются власти. Так, например, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров пообещал, что в будущем году круг лиц, на который распространяются программы льготного автокредитования, позволяющие сэкономить на покупке новенького авто от 10 до 25%, расширится за счет дополнительных категорий граждан. Но и тут, конечно же, не без «сюрпризов».

Правительство готово помочь и тем, кто решил обзавестись «бэушкой» за границей. Каким образом? Упрощением процедуры растаможки транспортных средств. Правда, коснется это лишь тех, кто ввозит машину через Владивосток и имеет «особую» прописку.

А более подробно о самых важных событиях автомобильной жизни страны последних дней вы можете узнать из видеообзора портала «АвтоВзгляд», размещенного здесь.

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29 октября 2022
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