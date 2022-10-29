Власти водителей дурят, Hyundai и Kia — интригуют, а 3D-автомобиль — удивляет: итоги недели

Пожалуй, самым громким событием последних дней стал уход Mercedes-Benz, который передал свои местные активы — в том числе завод в Подмосковье — дилерской компании «Автодом». Много шума наделало и «выступление» одного из топ-менеджеров Kia, сообщившего о том, что корейский бренд всерьез изучает возможность прекращения продаж в России. А где Kia, там и Hyundai. Но, кажется, на самом деле «сворачиваться» они не планируют.

Крайне любопытным оказалось и известие о том, что в РФ сертифицировали китайский электромобильчик с забавным названием XEV YoYo. Двухместная «кроха», оснащенная двигателем на 20 «лошадок», напечатана на 3D-принтере. Действительно — а кому еще спасать рынок, если не китайцам и АВТОВАЗу? Последний, кстати, готовится к возобновлению производства LADA Largus, но есть нюанс.