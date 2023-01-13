Понеслась: Иран объявил о начале экспорта машин в Россию

Такое громкое объявление сделал гендиректор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби. По его словам, которые приводит «Российская газета», уже к концу года компания отправит на наш рынок около 2 000 машин Tara и Dena. Напомним, что именно Tara занимала центральное место на выставке MIMS−2022. Это прямой конкурент Kia Rio, Hyundai Solaris, а также Volkswagen Polo в кузове седан. Видимо на эту модель и делают основную ставку.

Под капотом «четырехдверки» работает бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 113 сил, спаренный с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Его компания покупает в Китае: это локализованная в КНР японская «коробка» Aisin. Кстати, «иранцев» уже ввозят в Россию по параллельному импорту, но машин пока очень мало.

IKCO Dena представляет собой модернизированную модель Soren — бывший Samand, который продавали у нас 13 лет назад. Этот автомобиль составит конкуренцию LADA Granta, но не в упрощенной версии, поскольку ABS и другие системы безопасности тут есть.