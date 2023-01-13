Понеслась: Иран объявил о начале экспорта машин в Россию

Такое громкое объявление сделал гендиректор Iran Khodro Industrial Group Мехди Хатиби. По его словам, которые приводит «Российская газета», уже к концу года компания отправит на наш рынок около 2 000 машин Tara и Dena. Напомним, что именно Tara занимала центральное место на выставке MIMS−2022. Это прямой конкурент Kia Rio, Hyundai Solaris, а также Volkswagen Polo в кузове седан. Видимо на эту модель и делают основную ставку.
Под капотом «четырехдверки» работает бензиновый атмосферный мотор объемом 1,6 литра и мощностью 113 сил, спаренный с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом». Его компания покупает в Китае: это локализованная в КНР японская «коробка» Aisin. Кстати, «иранцев» уже ввозят в Россию по параллельному импорту, но машин пока очень мало.
IKCO Dena представляет собой модернизированную модель Soren — бывший Samand, который продавали у нас 13 лет назад. Этот автомобиль составит конкуренцию LADA Granta, но не в упрощенной версии, поскольку ABS и другие системы безопасности тут есть.
Вспомним и о планах ежегодно поставлять в Россию до 100 000 транспортных средств. Этого вполне можно достичь, ведь наши страны обнуляют таможенные пошлины на 90% товаров. Можно радоваться? Не спешите.
По данным АЕБ, отечественный авторынок в прошлом году снизился на 59%. Удалось продать 687 370 новых легковых и легких коммерческих авто. В нынешнем году многие эксперты ждут роста, но он не будет взрывным, ведь доходы граждан рухнули. На этом фоне иранцам вряд ли удастся полностью реализовать задуманное. Занять 14,5% рынка — задача крайне сложная и даже «корейцам» она не далась с наскока.
Есть и другие вопросы. Например: когда начнется сертификация машин, кто их будет продавать. Информации о формировании дилерской сети также нет. Нелишне напомнить, что для успеха нужен еще и склад запчастей с широкой номенклатурой расходников и кузовных деталей. Если обслуживание станет «больным местом», то граждане предпочтут продукцию АВТОВАЗа.
Да и уже упомянутые 2 000 машин — это куда меньше, чем отгрузки в Азербайджан. Туда отправят 3500 легковушек. Так что пока — ждем. Первую партию нужно воспринимать как желание бизнесменов «прощупать» рынок. И уже потом вкладываться серьезно.
В конце хочется пожелать иранцам успеха, ведь дешевые автомобили нам нужны как воздух.