Правительство обещает российскому авторынку в 2023 году рост на 40%

Оказывается, по мнению специалистов Минпромторга, 2023-ый должен стать годом взрывного восстановления российского авторынка. Такой вывод можно сделать из цифр, указанных в обновленной «Стратегии развития автопрома до 2035 года». Согласно им, в 2023-м количество реализованных на российском рынке легковых машин и LCV достигнет 960 000 единиц. Причем 470 000 из них будут произведены на российской территории.
Напомним, что по итогам 2022-го продажи новых легковушек в РФ составили 687 000 (данные Ассоциации европейского бизнеса), что на 58,8% меньше, чем годом ранее. Таким образом, в наступившем году авторынок (в мечтах Минпромторга) должен вырасти на 40%. Это противоречит, в частности, прогнозу, сделанному президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым в ходе форума «Российский промышленник». По его мнению, следующий год российский авторынок закроет результатом на уровне около 800 000 проданных новых легковых и легких коммерческих машин.
В минпромторговском видении будущего обращает на себя внимание еще одна деталь — реализация на рынке 470 000 произведенных в России авто. Дело в том, что официально утвержденный производственный план АВТОВАЗа составляет 400 000 единиц. Оставшиеся 70 000 из оценок Минпромторга, видимо, придутся на продукцию УАЗ и целого букета новомодных предприятий по сборке китайских машин в РФ. Таким образом, министерство ожидает, что в Россию в 2023 году ввезут из-за рубежа 500 000 новых авто.
Примерно столько иномарок было продано в нашей стране за 2022 год. Но то были преимущественно машины европейских, японских и корейских брендов, завезенные к нам до известных событий. Минпромторг, судя по всему, предполагает, что этот объем заместят поставки легковушек из Китая, Ирана, Индии, Вьетнама. Что приведет к окончательному оформлению доминирования «китайцев» на российском авторынке. По данным «Ведомостей», обновленная Стратегия «превращения российского авторынка в придаток китайского» была утверждена 28 декабря 2022 года.