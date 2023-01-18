Правительство обещает российскому авторынку в 2023 году рост на 40%

Оказывается, по мнению специалистов Минпромторга, 2023-ый должен стать годом взрывного восстановления российского авторынка. Такой вывод можно сделать из цифр, указанных в обновленной «Стратегии развития автопрома до 2035 года». Согласно им, в 2023-м количество реализованных на российском рынке легковых машин и LCV достигнет 960 000 единиц. Причем 470 000 из них будут произведены на российской территории.

Напомним, что по итогам 2022-го продажи новых легковушек в РФ составили 687 000 (данные Ассоциации европейского бизнеса), что на 58,8% меньше, чем годом ранее. Таким образом, в наступившем году авторынок (в мечтах Минпромторга) должен вырасти на 40%. Это противоречит, в частности, прогнозу, сделанному президентом АВТОВАЗа Максимом Соколовым в ходе форума «Российский промышленник». По его мнению, следующий год российский авторынок закроет результатом на уровне около 800 000 проданных новых легковых и легких коммерческих машин.