Tesla отобрала у Toyota звание самого дорогого автобренда в мире

Прошлогодний лидер рейтинга Toyota скатился на третье место среди самых дорогих автобрендов, подешевев на 18% до 52,5 млрд. долларов. Зато на первое место взобралась Tesla, чью стоимость оценили в 66,2 млрд. долларов (на 44% выше, чем в прошлом году). На втором месте остался Mercedes-Benz, хотя и подешевел за истекший год на 3% до 58,8 млрд.

Заметим, что рейтинг стоимости брендов — вещь достаточно условная и зачастую не имеющая отношения к реальным экономическим показателям компаний, упоминаемых в нем. В частности, акции вырвавшейся вперед Tesla за прошлый год подешевели до 123,1 доллара за штуку. Из-за этого рыночная капитализация производителя «электричек» уменьшилась на 85 млрд. долларов — до 390 млрд., что втрое меньше, чем в начале 2022-го. Тогда акции компании суммарно стоили 1,2 трлн. долларов.