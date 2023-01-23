Российский рынок автозапчастей спасет Малайзия

Фото: www.entretienauto.fr
Малайзия планирует нарастить экспорт в Россию — причем не пальмового масла или сувениров из олова, а запчастей. Технологически продвинутое государство Юго-Восточной Азии обладает очень серьезным промышленным потенциалом, в том числе в области автомобилестроения. А какие именно детали и расходники может предложить нам эта страна, рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Егор Васильев

Малайзия намерена существенно нарастить экспорт автомобильных запчастей и аксессуаров собственного производства в Россию. Об этом «РИА Новостям» заявил торговый представитель при посольстве страны Хайфил Элми Джамил. Впрочем, озвученный им перечень деталей пока не вызывает оптимизма, поскольку речь идет о тех позициях, с которыми россияне и так не имеют проблем.

В частности, Малайзия готова поставлять аккумуляторы, воздушные, топливные и масляные фильтры, тормозные диски и колодки, комплекты сцеплений и выхлопных систем, свечи зажигания и амортизаторы. В общем, расходные материалы, необходимые для регулярного технического обслуживания машин. Хотя представитель упомянул и о коробках передач, а это уже любопытно, учитывая их дефицит на производствах.

Кроме того, определенный интерес представляет и автомобильная электроника, ведь Малайзия входит в тройку стран-лидеров по производству чипов. Правда, пока речь идет только о мультимедийных системах и акустике для них — о том, в чем сильно нуждается, например, АВТОВАЗ.

Но как бы то ни было, на скорую помощь Малайзии рассчитывать не стоит. Ведь от заинтересованности до реальных поставок может пройти столько времени, что на российский рынок уже успеют вернуться те, кто в разгар кризиса его с помпой покинул.

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23 января 2023
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