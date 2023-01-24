5 самых продаваемых европейских автомобилей на российском рынке

Безусловно, вяло, но машины у нас все еще покупают. И в большинстве своем, естественно, в бюджетном ценовом диапазоне. Хотя и бюджетным-то его уже назвать язык не поворачивается. Да, цены взлетели так, что в автосалоны попросту страшно заходить. Впрочем, нет-нет, да приходится.

И если лидерами продаж по-прежнему остаются изделия Волжского автозавода, а за ними ковыляют «корейцы», то вот европейская продукция сильно утратила позиции. С самыми востребованными из моделей Старого Света познакомился портал «АвтоВзгляд».

RENAULT DUSTER

Удивительно, но даже после ухода французской марки из России, ее бестселлер столичного производства по-прежнему занимает лидирующее место среди всех представленных на нашем рынке автомобилей с европейскими корнями. Надежный и неприхотливый «Дастер» приобрели по итогам минувшего года 12 235 человек. Правда, годом ранее таковых было на 30 000 больше.

VOLKSWAGEN POLO

Седан калужской сборки, признанный эталоном в классе, завоевал признание немногим больше 11 000 россиян, хотя сей показатель не помог модели попасть даже в десятку самых популярных автомобилей на российском рынке. Между тем, в 2021 году «Поло» разошелся тиражом почти в 47 000 экземпляров — продажи рухнули более, чем втрое.