5 самых продаваемых европейских автомобилей на российском рынке

Безусловно, вяло, но машины у нас все еще покупают. И в большинстве своем, естественно, в бюджетном ценовом диапазоне. Хотя и бюджетным-то его уже назвать язык не поворачивается. Да, цены взлетели так, что в автосалоны попросту страшно заходить. Впрочем, нет-нет, да приходится.
И если лидерами продаж по-прежнему остаются изделия Волжского автозавода, а за ними ковыляют «корейцы», то вот европейская продукция сильно утратила позиции. С самыми востребованными из моделей Старого Света познакомился портал «АвтоВзгляд».
RENAULT DUSTER
Удивительно, но даже после ухода французской марки из России, ее бестселлер столичного производства по-прежнему занимает лидирующее место среди всех представленных на нашем рынке автомобилей с европейскими корнями. Надежный и неприхотливый «Дастер» приобрели по итогам минувшего года 12 235 человек. Правда, годом ранее таковых было на 30 000 больше.
VOLKSWAGEN POLO
Седан калужской сборки, признанный эталоном в классе, завоевал признание немногим больше 11 000 россиян, хотя сей показатель не помог модели попасть даже в десятку самых популярных автомобилей на российском рынке. Между тем, в 2021 году «Поло» разошелся тиражом почти в 47 000 экземпляров — продажи рухнули более, чем втрое.
RENAULT LOGAN
Еще одна модель французского бренда, которой удалось неплохо зацепиться на рынке, несмотря на архаичность и официальное прощание «Рено» с россиянами. Так, в период с января по декабрь ушедшего года «Логан» отечественной сборки обворожил чуть более 10 000 российских клиентов — на 20 000 меньше, чем в 2021 году.
SKODA RAPID
Чешский «бюджетник» российского производства тоже не покидает рейтинг самых-самых, хотя и по объему реализованных экземпляров «Рапид» просел в минувшем году почти на 33 000 машин. По итогам 2022 года автомобиль нашел без малого 9000 новых владельцев.
RENAULT SANDERO
А замыкает пятерку лидеров наиболее востребованных «европейцев» в России очередной франко-русский автомобиль — «Сандеро» обаял сердца немногим больше 7000 покупателей. К слову, на 15 000 человек меньше, чем за весь 2021 год.
Стоит добавить, что больше ни один из европейских брендов не сумел попасть со своей продукцией даже в ТОП−25 самых популярных машин на отечественном авторынке. Чего не скажешь о «китайцах»…