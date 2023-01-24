Китайский BAIC выйдет на российский рынок с двумя бюджетными кроссоверами

По данным Telegram-канала «Русский автомобиль», российская история марки BAIC начнется с запуска переднеприводных кроссоверов X3 и X35. Второй является, по сути, модификацией первого, хотя по документам это — две разные модели.

Моторы — на 116 и 150 л. с., коробка передач — вариатор. Что же касается стоимости, то у себя на родине X3, например, предлагается по цене от 600 000 рублей в пересчете на нашу валюту. Но очевидно, что в России модель будет сильно дороже.

Производство кроссоверов уже налажено на «Автоторе», хотя пока — только в тестовом режиме. Что дальше? Получение Одобрения типа транспортного средства (ОТТС). На оформление документа может уйти около 4—5 месяцев. Но поскольку все заинтересованы в том, чтобы загрузить завод скорее, велика вероятность, что процедура завершится раньше.