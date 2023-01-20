АВТОВАЗ запретил: как официальные дилеры подставляют отечественный автозавод

Мы периодически проводим своего рода «потребительские инспекции» крупных автоторговых комплексов либо локаций, где «кучкуются» дилерские центры разных брендов. Всегда полезно быть в курсе того, что реально происходит «на земле». Очередной рейд такого свойства мы провели на днях в автосалонах Major City на Новорижском шоссе. Ходили, смотрели, отвлекали персонал от безделья, делая вид, что хотим приобрести машину. Добрались и до шоу-рума, в котором торгуют LADA.

Стали общаться с менеджером на предмет приобретения LADA Vesta. В какой-то момент он задал неожиданный вопрос: а нет ли у вас возможности приобрести машину в качестве юрлица, а не «физика»? Мы ответили, что с юрлицом — это не к нам. И поинтересовались природой менеджерского интереса к этой теме. Ответ молодого человека нас изрядно удивил.

По его словам, будь мы представителями юридического лица, он предложил бы нам LADA Vesta CNG — модификацию модели, способную работать на метане, причем по очень вкусной цене. А поскольку мы «физики», продать эту экономичную Vesta нам он не может. Мол, сам АВТОВАЗ запрещает это делать. Мы уважительно похмыкали в ответ, ничего не поняли, но «проехали» тему.