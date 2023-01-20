АВТОВАЗ запретил: как официальные дилеры подставляют отечественный автозавод

Мы периодически проводим своего рода «потребительские инспекции» крупных автоторговых комплексов либо локаций, где «кучкуются» дилерские центры разных брендов. Всегда полезно быть в курсе того, что реально происходит «на земле». Очередной рейд такого свойства мы провели на днях в автосалонах Major City на Новорижском шоссе. Ходили, смотрели, отвлекали персонал от безделья, делая вид, что хотим приобрести машину. Добрались и до шоу-рума, в котором торгуют LADA.
Стали общаться с менеджером на предмет приобретения LADA Vesta. В какой-то момент он задал неожиданный вопрос: а нет ли у вас возможности приобрести машину в качестве юрлица, а не «физика»? Мы ответили, что с юрлицом — это не к нам. И поинтересовались природой менеджерского интереса к этой теме. Ответ молодого человека нас изрядно удивил.
По его словам, будь мы представителями юридического лица, он предложил бы нам LADA Vesta CNG — модификацию модели, способную работать на метане, причем по очень вкусной цене. А поскольку мы «физики», продать эту экономичную Vesta нам он не может. Мол, сам АВТОВАЗ запрещает это делать. Мы уважительно похмыкали в ответ, ничего не поняли, но «проехали» тему.
Настолько не поняли, что на следующий же день обратились за разъяснениями к официальным представителям АВТОВАЗа. Вышеизложенная история вызвала искреннее удивление и неподдельный интерес у нашего собеседника. Поскольку продажа автомобилей на газомоторном топливе субсидируется государством. И чем больше их будет реализовано в чьи бы то ни было руки — тем выгоднее автопроизводителю, то есть тольятинскому автогиганту. Соответственно, никаких указаний, ограничивающих продажи «газовых» LADA, в адрес российских дилеров бренда от производителя не было и нет.
Редакцию портала «АвтоВзгляд» ответ удовлетворил, но наш собеседник и сам крайне заинтересовался ситуацией и пообещал по своим каналам выяснить, в чем тут дело, а потом рассказать. После нескольких созвонов и уточнений нам была названа наиболее вероятная причина «запрета продавать Vesta CNG физлицам» в автосалоне Major.
Судя по всему, машина, о которой идет речь, изначально входила в партию, предназначенную для реализации по контракту с каким-то юрлицом. Сделка (видимо!) не состоялась и седан, что называется, «завис» на складе дилера. И продолжает числиться в базах данных торговой компании как предназначенный для «юриков».
Чтобы оформить продажу злополучной LADA Vesta CNG физлицу, сотрудникам атоторговой организации надо произвести некие дополнительные «телодвижения» с документами. Чем они то ли не могут, то ли не хотят заниматься. Но об этом залетному клиенту знать не положено. Гораздо проще повесить ему на уши развесистую лапшу про «АВТОВАЗ запретил». Звучит столь же загадочно и железобетонно, как и фраза «на все воля Божья». Для менеджера это беспроигрышный вариант ответа. Поскольку рядовой автовладелец наверняка поверит в необъяснимые причуды отечественного автопроизводителя.
Только не понимает «манагер» или его шеф, приказавший все валить на АВТОВАЗ, что таким образом автосалон самым незатейливым образом порочит имидж бренда в глазах потенциальных клиентов. Мол, LADA делают какие-то странные люди, издающие дурацкие приказы. Поневоле задумаешься: а стоит ли мне покупать машину, изготовленную не вполне адекватными господами? Значит, у них и по технической части не менее мощное самодурство процветает? В общем, АВТОВАЗ может с чистой совестью сказать большое «спасибо» работникам Major City. Они знают и умеют создать у клиента «правильный» настрой по отношению к бренду, которым пытаются торговать.