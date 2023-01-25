LADA Granta: назад в будущее? Нет, вперед в прошлое

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Портал «АвтоВзгляд» уже писал о том, что LADA Granta может лишиться электроусилителя. Однако пытливые умы тольяттинских маркетологов продолжают активно работать, выдавая «на гора» все новые идеи по упрощению самой бюджетной модели бренда. Чего еще лишится самый доступный автомобиль в блиайшем будущем?
Егор Васильев

Итак, LADA Granta, увы, опять упрощается. Что на очереди теперь? Слава Богу, оптимизация не коснулась систем, способных повлиять на безопасность и управляемость. Секвестру подверглась опция комфорта, которая во всем мире уже давно не рассматривается в таком качестве, являясь стандартной для авто в минимальной комплектации. По данным инсайдерского паблика RCI News, из перечня опций «Гранты» пропадет центральный замок. Хорошо, что это хотя бы не приведет к увеличению стоимости авто. Более того, Granta без этого узла станет на 3000 рублей дешевле.

Правда, вряд ли это сделает автомобиль более привлекательным в финансовом плане. Тем более, что установка центрального замка своими силами обойдется, как минимум, в те же 3000. Плюс потерянное время. Портал «АвтоВзгляд» надеется, что на этом оптимизация бюджетного вазовского семейства и закончится. Хотя по временам распада СССР мы помним, как в продаже оказывались даже некомплектные автомобили (например. без отдельных элементов салона). И очень бы не хотелось вернуться к подобным историям в современных реалиях.

АВТОВАЗ, автопродажи, авторынок, кризис, дешевые машины, бюджетные авто, санкции
25 января 2023
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