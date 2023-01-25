LADA Granta: назад в будущее? Нет, вперед в прошлое

Итак, LADA Granta, увы, опять упрощается. Что на очереди теперь? Слава Богу, оптимизация не коснулась систем, способных повлиять на безопасность и управляемость. Секвестру подверглась опция комфорта, которая во всем мире уже давно не рассматривается в таком качестве, являясь стандартной для авто в минимальной комплектации. По данным инсайдерского паблика RCI News, из перечня опций «Гранты» пропадет центральный замок. Хорошо, что это хотя бы не приведет к увеличению стоимости авто. Более того, Granta без этого узла станет на 3000 рублей дешевле.

Правда, вряд ли это сделает автомобиль более привлекательным в финансовом плане. Тем более, что установка центрального замка своими силами обойдется, как минимум, в те же 3000. Плюс потерянное время. Портал «АвтоВзгляд» надеется, что на этом оптимизация бюджетного вазовского семейства и закончится. Хотя по временам распада СССР мы помним, как в продаже оказывались даже некомплектные автомобили (например. без отдельных элементов салона). И очень бы не хотелось вернуться к подобным историям в современных реалиях.