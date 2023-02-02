5 самых доступных кроссоверов на российском рынке

Который год подряд пальму первенства в сегменте SUV делят между собой отечественные внедорожники семейства LADA Niva. Модели Legend и Travel не стали исключением и в 2022 году. В совокупности эти автомобили разошлись тиражом немногим меньше 40 000 единиц.
Дополнительным стимулом к покупке стали обновления, коим подверглись обе модели, а также действие программы государственной поддержки, призванной сберечь содержимое кошельков отечественных потребителей. Впрочем, «Нива» и без того остается самым дешевым представителем SUV на рынке.
Неожиданно, но ожидаемо в ТОП−5 самых востребованных кроссоверов ворвались китайцы. Скажем спасибо относительно низкой цене, а вместе с тем наличию автомобилей у дилеров, а также заработанной путем проб и ошибок репутации. Самым доступным из них по праву следует признать Haval Jolion, который в прошлом году выбрали свыше 17 000 человек. Кстати, на 10 000 больше, чем в 2021 году.
Почти 12 000 россиян проголосовали рублем за самый дешевый в продуктовой линейке Geely кроссовер Coolray.
Почти на 20 000 экземпляров отстает от вазовских лидеров корейский кроссовер Hyundai Creta. Скажем больше: годом ранее дилеры смогли пристроить авто этой модели почти втрое больше, чем за весь 2022 год.
Понятно, что складские запасы «Креты» порядком истощились, а ценник на машину без стеснения отправился в космос. Впрочем, среди иномарок — без учета китайских — кроссовер по-прежнему остается самым дешевым в своем классе.