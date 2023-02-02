5 самых доступных кроссоверов на российском рынке

Неожиданно, но ожидаемо в ТОП−5 самых востребованных кроссоверов ворвались китайцы. Скажем спасибо относительно низкой цене, а вместе с тем наличию автомобилей у дилеров, а также заработанной путем проб и ошибок репутации. Самым доступным из них по праву следует признать Haval Jolion, который в прошлом году выбрали свыше 17 000 человек. Кстати, на 10 000 больше, чем в 2021 году.

Почти 12 000 россиян проголосовали рублем за самый дешевый в продуктовой линейке Geely кроссовер Coolray.

Почти на 20 000 экземпляров отстает от вазовских лидеров корейский кроссовер Hyundai Creta. Скажем больше: годом ранее дилеры смогли пристроить авто этой модели почти втрое больше, чем за весь 2022 год.

Понятно, что складские запасы «Креты» порядком истощились, а ценник на машину без стеснения отправился в космос. Впрочем, среди иномарок — без учета китайских — кроссовер по-прежнему остается самым дешевым в своем классе.