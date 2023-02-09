В продажу поступили внедорожники LADA Niva Travel с крутой мультимедиа

К дилерам уже начали отгружать автомобили, которым достался интерактивный мультимедийный комплекс, представленный на 7-дюймовом сенсорном дисплее, понимающем язык смартфонов. Интерфейс позволяет управлять функциями мобильных устройств на базе Androd, а также разговаривать по телефону без помощи рук.

Кроме того, LADA Niva Travel обзавелась камерой заднего вида с омывателем, изображение с которой также отображается на экране «мультимедийки». Помимо прочего, головное устройство способно воспроизводить музыку со смартфона, а также читать содержимое карты MicroSD и распознавать файлы с «флешки» через USB-слот.

Подобный «софт» появился на комплектациях Comfort, [BLACK], Comfort Off-Road и Luxe. Цены на автомобиль начинаются от 1 164 500 рублей.