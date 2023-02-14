Автовладельцам повезло: как Peugeot и Citroёn «уделали» в России конкурентов

Субботнее посещение дилерских центров для портала «АвтоВзгляд» уже стало традицией, поскольку новости автомобильного мира сегодня можно раздобыть исключительно в полях. Представительства, что еще остались в России, заняли аморфную позицию и желают лишь одного — чтобы о них реже вспоминали. А тем временем рынок продолжает меняться. И не только в китайском сегменте.

О бренде Citroёn не было слышно почтит год: ни страстных заявлений об уходе, ни успокоительных — о продолжении работы. «Простой конвейера в связи с логистическими сложностями» и точка. Что там за калужскими воротами происходит, приезжают ли в Россию новые машины, как дела с запчастями и гарантией — секрет. Но лишь до тех пор, пока не посетишь салон.

А чем дальше от Москвы этот самый салон находится, тем словоохотливее становится его персонал. Поэтому мы узнали немало интересного о судьбе «двойного шеврона» в России, лишь отъехав от Первопрестольной чуть более сотни километров. Что же нам рассказали?