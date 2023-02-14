Автовладельцам повезло: как Peugeot и Citroёn «уделали» в России конкурентов

Субботнее посещение дилерских центров для портала «АвтоВзгляд» уже стало традицией, поскольку новости автомобильного мира сегодня можно раздобыть исключительно в полях. Представительства, что еще остались в России, заняли аморфную позицию и желают лишь одного — чтобы о них реже вспоминали. А тем временем рынок продолжает меняться. И не только в китайском сегменте.
О бренде Citroёn не было слышно почтит год: ни страстных заявлений об уходе, ни успокоительных — о продолжении работы. «Простой конвейера в связи с логистическими сложностями» и точка. Что там за калужскими воротами происходит, приезжают ли в Россию новые машины, как дела с запчастями и гарантией — секрет. Но лишь до тех пор, пока не посетишь салон.
А чем дальше от Москвы этот самый салон находится, тем словоохотливее становится его персонал. Поэтому мы узнали немало интересного о судьбе «двойного шеврона» в России, лишь отъехав от Первопрестольной чуть более сотни километров. Что же нам рассказали?
Например, то, что у «Ситроена» все в порядке и с запчастями, и с гарантией. У дилеров есть все необходимое для обслуживания, а представительство крайне лояльно — если сравнивать с другими автомобильными брендами, то офис французской марки не уклоняется от своих обязательств и внимательно изучает вопросы гарантийных обращений. Но это далеко не самое интересное.
В наличии есть — и немало, надо заметить — новенькие кроссоверы C5 Aircross, которые совершенно спокойно, без всякого ажиотажа вокруг стоят в демонстрационных залах и на парковках. Приходи да забирай, проблем с гарантией и обслуживанием не знай. Цена — от 3 288 000 рублей за переднеприводный авто в комплектации Feel с 1,6-литровым 150-сильным бензиновым двигателем о двух педалях. А за оформление trade-in и кредита обещают еще и существенные скидки. Прям как в старые добрые времена!
Кстати, этот кроссовер — не единственный обитатель шоу-румов. Сотрудники дилерского центра рассказали, что уже в скором времени, буквально в течение пары недель, ждут партию «каблучков» Berlingo: его можно будет приобрести по цене от 2 500 000 рублей. Судя по приставке Multispace, речь идет о продукции калужского завода «ПСМА Рус», который, выходит, не так уж и простаивает. А вот на вопрос о фургонах Spacetourer и Jumpy, а также большого Jumper, наши собеседники отвечать отказались — не положено.