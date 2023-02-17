Mitsubishi вывела на тесты будущего конкурента Hyundai Creta

То, что Mitsubishi намерена усилить свои позиции в сегменте компактных кроссоверов, стало понятно, когда японцы презентовали на Вьетнамском автосалоне−2022 концептуальный XFC. Предсерийная версия модели долго себя ждать не заставила: прошло меньше полугода с тех пор, как публике представили шоу-кар, а закамуфлированный «паркетник», проходящий дорожные испытания, уже попал в объективы смартфонов случайных свидетелей.

Технических подробностей о новинке, которая составит конкуренцию Hyundai Creta и прочим типично городским кроссоверам, пока никакой нет. Очевидно, их представители Mitsubishi раскроют лишь ближе к премьере. Она, кстати, должна состояться до конца этого года. Что же касается продаж, то модель ориентирована главным образом на страны Юго-Восточной Азии. Но потом география ее присутствия расширится.

Какова вероятность, что оценить новенький кроссовер Mitsubishi смогут россияне? Довольно велика. Ведь параллельный импорт, который привез уже много любопытных автомобилей, развивается стремительными темпами. Так что не исключено, что торговцы, работающие по «серой» схеме, предложат нам и «убийцу» Creta. Хотя про «убийцу Креты» говорить пока рано: заменит ли новый SUV дефицитного «корейца», мы узнаем, только когда первый получит ценник.