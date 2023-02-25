Иллюзия выбора: кто на самом деле «стоит» за параллельным импортом

Генеральный директор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг раскрыл секрет Полишинеля: западные компании, оказывается, не имеют претензий к параллельному импорту, а лишь просят «подсластить пилюлю», дабы избежать негативных последствий. Мол, мы тут, вроде, пытаемся сохранить дилерские сети, которые привыкли по три шкуры с российского потребителя сдирать, а ваши «самоимпортеры» привезли машины и запчасти к ним по существенно более привлекательным ценам. Моветон, однако — некрасиво получается.
Но когда развеется политический дым — довольно вонючий, порой непроглядный и всегда вредный для здоровья — выяснится, что деловые интересы, какие бы страшные кары ни придумывали чиновники для непокорных, оказались выше громких заголовков и высказываний. Миром правят деньги, а в России их много. А с учетом недавней речи президента можно смело предположить, что их будет только больше: анонсированы новые серьезные социальные программы, а ныне действующие — бюджетом обеспечены.
Следовательно, покупатель найдется на все, а мировые производители совершенно не намерены целиком и полностью этот «бутерброд с икрой» отдавать на откуп китайцам. Политика политикой, стройные ряды непоколебимы, партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть», но денежки — врозь. И так будет всегда — это основной закон экономики, который свергнуть на протяжении последних столетий не удалось ровным счетом никому.
Звучит он так: чтобы купить что-то ненужное — нужно сначала продать что-то ненужное. А тут —150 000 миллионов желающих купить. Почесав затылок, непреклонные европейские борцы с тоталитарным режимом ничтоже сумняшеся оценили происходящее с финансовой точки зрения, свели, видимо, годовой бюджет и постановили: санкции санкциями, но если есть возможность срубить копейку — надо брать. Причем, вчера.
Залив свои крайне посредственные результаты мегатонной разговоров о простых людях и нежелании ущемлять их права, европейские продавцы широко распахнули калитку для своих товаров, снимая ограничения, которых фактически и не было. Станут ли запчасти дешевле или доступнее? Нет, не станут, ибо согласие с параллельным импортом — это просто слова, которые можно было и не произносить.
Но факт сам по себе достаточно забавный: поток поставок оказался настолько высок и прибылен, что его невозможно уже было не замечать. И тут интересен разве что следующий возможный шаг: знают ли европейцы, что если пьянку нельзя остановить, то ее нужно возглавить?