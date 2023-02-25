Иллюзия выбора: кто на самом деле «стоит» за параллельным импортом

Следовательно, покупатель найдется на все, а мировые производители совершенно не намерены целиком и полностью этот «бутерброд с икрой» отдавать на откуп китайцам. Политика политикой, стройные ряды непоколебимы, партия сказала «надо» — комсомол ответил «есть», но денежки — врозь. И так будет всегда — это основной закон экономики, который свергнуть на протяжении последних столетий не удалось ровным счетом никому.

Звучит он так: чтобы купить что-то ненужное — нужно сначала продать что-то ненужное. А тут —150 000 миллионов желающих купить. Почесав затылок, непреклонные европейские борцы с тоталитарным режимом ничтоже сумняшеся оценили происходящее с финансовой точки зрения, свели, видимо, годовой бюджет и постановили: санкции санкциями, но если есть возможность срубить копейку — надо брать. Причем, вчера.

Залив свои крайне посредственные результаты мегатонной разговоров о простых людях и нежелании ущемлять их права, европейские продавцы широко распахнули калитку для своих товаров, снимая ограничения, которых фактически и не было. Станут ли запчасти дешевле или доступнее? Нет, не станут, ибо согласие с параллельным импортом — это просто слова, которые можно было и не произносить.

Но факт сам по себе достаточно забавный: поток поставок оказался настолько высок и прибылен, что его невозможно уже было не замечать. И тут интересен разве что следующий возможный шаг: знают ли европейцы, что если пьянку нельзя остановить, то ее нужно возглавить?