Электромобили в России: «пилим» бюджет или выводим страну на новый уровень

Электрический «Москвич» и от розетки заправляемая LADA Largus, «Атом» и Evolute, GAZelle e-NN и китайцы, а так же многие другие, Пока именно «электричками» представляется сегодня российское автомобильное завтра. Честно говоря, хоть с дивана простого автолюбителя, хоть с редакционного кресла — чистый фарс, какая-то комедия с элементами драмы. Небылица, видит Бог!

У нас, от Волги и до Енисея, не хватает дешевых «Жигулей», а самый востребованный автомобиль — древний «японец», из трех себе подобных собранный. Не от достатка и чувства прекрасного, а строго по финансовым соображениям. И при чем здесь Evolute за три миллиона «деревянных»? И ладно бы он один, так ведь новости про электрификацию «четырех колес» доносятся из каждого утюга, с каждого конвейера. И утихать пока не собираются. На первый взгляд, такая стратегия выглядит калейдоскопом безумия. Но только на первый взгляд. Попробуем размотать этот клубок противоречий.

Стране нужны современные автомобили, иностранцы сбежали, побросав свои заводы, а родной автопром находится в глубоком упадке. Как технологическом, так и в моральном, и в материальном: оказывается, без помощи и поставок из-за рубежа мы ничего собрать не можем. Даже «Жигуль». Это, собственно говоря, печка, от которой и стоит плясать. Обидно, грустно, но честно.

Ключевой момент — технологическое отставание, исчисляемое уже десятилетиями, и феноменальное отсутствие перспектив на импортных рынках, как следствие. А сложная и высокотехнологичная отрасль, такая как автомобилестроение, существовать в рамках одной страны просто не может. Точный эпитет — тупик. Годы ворошения углей и переливания из пустого в порожнее результата не дали: тандемы и альянсы твердили про инвестиции и перспективы, а в голове держали исключительно продажи на российском рынке. Не вышло, и мы снова у разбитого корыта.