Электромобили в России: «пилим» бюджет или выводим страну на новый уровень

Электрический «Москвич» и от розетки заправляемая LADA Largus, «Атом» и Evolute, GAZelle e-NN и китайцы, а так же многие другие, Пока именно «электричками» представляется сегодня российское автомобильное завтра. Честно говоря, хоть с дивана простого автолюбителя, хоть с редакционного кресла — чистый фарс, какая-то комедия с элементами драмы. Небылица, видит Бог!
У нас, от Волги и до Енисея, не хватает дешевых «Жигулей», а самый востребованный автомобиль — древний «японец», из трех себе подобных собранный. Не от достатка и чувства прекрасного, а строго по финансовым соображениям. И при чем здесь Evolute за три миллиона «деревянных»? И ладно бы он один, так ведь новости про электрификацию «четырех колес» доносятся из каждого утюга, с каждого конвейера. И утихать пока не собираются. На первый взгляд, такая стратегия выглядит калейдоскопом безумия. Но только на первый взгляд. Попробуем размотать этот клубок противоречий.
Стране нужны современные автомобили, иностранцы сбежали, побросав свои заводы, а родной автопром находится в глубоком упадке. Как технологическом, так и в моральном, и в материальном: оказывается, без помощи и поставок из-за рубежа мы ничего собрать не можем. Даже «Жигуль». Это, собственно говоря, печка, от которой и стоит плясать. Обидно, грустно, но честно.
Ключевой момент — технологическое отставание, исчисляемое уже десятилетиями, и феноменальное отсутствие перспектив на импортных рынках, как следствие. А сложная и высокотехнологичная отрасль, такая как автомобилестроение, существовать в рамках одной страны просто не может. Точный эпитет — тупик. Годы ворошения углей и переливания из пустого в порожнее результата не дали: тандемы и альянсы твердили про инвестиции и перспективы, а в голове держали исключительно продажи на российском рынке. Не вышло, и мы снова у разбитого корыта.
Окидывая «пейзаж» трезвым и уже опытным взором, прикидываем: догонять — просто бессмысленно. Следовательно, нужно развивать нечто новое, в чем наш отрыв еще не столь велик. Для сравнения, на электромобиле количество деталей составляет порядка 3000, а на ДВС их на 50% больше. Так ДВС уходит с повестки, а мы получаем первый довод в пользу теории об электромобильном будущем. Второй — электроэнергия.
Фокус в том, что нет другой страны в мире, столь же богатой электричеством, как Россия. Многие станции работают далеко не на пределе своих возможностей. Проще говоря, чтобы получать еще больше электричества, не нужно ничего строить — достаточно только щелкнуть рубильником, переводя уже имеющиеся мощности в режим максимальной выработки. Но электроэнергию на склад не сложишь, как бы эффективным менеджерам с MBA этого не хотелось, поэтому первым делом требуется не рубильники крутить, а организовать новый пласт потребителей.
Предприятия — долго, затратно и не гарантировано, а вот частный пользователь — это наверняка. Экономика «сходится», остальное — брызги. Поэтому — электромобили. Ну а третий довод в пользу этого азартного и крайне амбициозного решения — самый любопытный и подтверждающий общую теорию одновременно. Следите за руками: берем самое успешное, независимое и технологичное предприятие России и начинаем следить за его движениями.
Выбор, увы, невелик, поэтому кандидат определяется мгновенно — Росатом, наследник великого советского Минсредмаша, что за годы безвременья не растерял своих компетенций и возможности, лишь укрепившись в ранге абсолютного планетарного лидера мирного атома. Каким-то чудом российским атомщикам удалось сохранить и преумножить советское наследие, шагнув в сегодняшний день независимым гигантом на титановом пьедестале.
Читаем профильные новости: в 2022 году именно в России удалось совершить мировой прорыв, заменив в электростанции уран 235 — редкий и крайне дорогой элемент, который еще и чертовски сложно добыть — на уран-плутониевое топливо, которое создается из рециклированных, то есть переработанных продуктов топливного цикла. Это обедненный уран, оставшийся после обогащения, а также плутоний, извлеченный из отработанного ядерного топлива. Проще говоря, из вторсырья, которого у нас на сотни, если не на тысячи лет работы быстрых реакторов.
Такая станция у нас пока одна — Белоярская АЭС — а на тепловых реакторах только идут испытания нескольких кассет, но факт остается фактом: именно в России замкнули цикл в атомной энергетике. А если прибавить сюда все, что доставляется в Россию на обогащение и переработку из других стран, то получится бесконечный запас. Давайте еще раз для закрепления: бесконечный запас топлива для атомных электростанций. Вечный двигатель.
Далее короткой строкой новость про батарейки: «Росатом» и «Норникель» получили лицензию на разработку крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. И контрольный выстрел: отечественная компания «Рэнера», входящая в топливный дивизион ТВЭЛ Росатома, разработала универсальный батарейный модуль на основе литий-ионных ячеек для отечественных батарей, позволяющих наладить выпуск электромобилей собственной разработки. Первая «гигафабрика» уже строится в Калининградской области.
Первые модули, из которых, как из конструктора, можно собрать батарею нужного объема, уже выпускаются на опытном конвейере в Москве. Планы наполеоновские. Начали с небольшого производственного участка накопителей в 2021 году на 15 МВт*ч, в 2022 открыли новую площадку — на 150 МВт*ч, на 2023 запланировали запуск научно-производственного центра на 320 МВт*ч, а на 2025 – 4 ГВт*ч. Собственно говоря, дату запуска первой из четырех российских «гигафабрик» вычислить не сложно.
Ячейка «Рэнеры», она же базовый элемент, формирующий универсальный модуль и впоследствии электробатарею, будет локализована в России до старта запуска Калининградского завода. Читай, претензий по правам не будет, сколько санкций не вводи. Скомпилировав нужное количество таких батарейных модулей, можно собрать и батарейку для Aurus, и могучий аккумулятор для карьерного самосвала. Кстати, модуль унифицирован, так что и наши «друзья» могут использовать на своих продуктах.
А ведь речь идет не только об автомобилях: помимо легковушек, автобусов, самосвалов, водного и горного транспорта, железной дороги и различной коммунальной техники, российскую разработку можно использовать для стационарных систем накопления энергии. В России немало сложных регионов, жить и работать в которых будет намного проще, если электричество можно будет доставлять не только проводами. Радуйтесь, эффективные менеджеры, благодаря трудам «Рэнера» теперь можно сложить электроэнергию на склад.
Таким образом, Росатом обеспечивает всю линейку производства — от рудника до электромобиля. И это современная, полностью отвечающая стандартам отечественная технология, которая на равных может конкурировать с аналогами со всего мира. Переработка электробатарей также включена в программу. В Дзержинске Нижегородской области уже строится производство по переработке химических источников тока, в том числе аккумуляторов электротранспорта.
Вот теперь мозаика начинает складываться: активность чиновников и предпринимателей на ниве электромобилей — фактически финальный этап, подготовка общества к новому образу отечественной легковушки. И это не выглядит каким-то очередным фарсом, коих — вспомним хоть пресловутый «ё-мобиль» — мы успели повидать немало. План впечатляет, ничуть не уступая великим стройкам прошлого, уже запущен и вовсю осуществляется. Дело за малым — не облажаться на последнем, а речь идет уже про финал, участке. Скоро все увидим своими глазами: ждать осталось недолго.