Что происходит в цехах Renault, так и не занятых заводом «Москвич»

«Рено», до недавних пор имевшая крепкие и давние связи с Россией, заполучила в Первопрестольной огромную и уже подготовленную площадку для выпуска автомобилей: завод «Москвич». Там начали выпускать сначала Symbol, после Logan, потом Fluence, Duster и многие другие модели, в том числе и модную еще недавно Arkana.
Но в феврале 2022 года «помидоры завяли», а дружбе официально пришел конец. Естественно, истинных российско-французских договоренностей в ближайшее время мы не узнаем, но цеха завода «Москвич» занял тот, кто занял. Воскресший из небытия «Москвич».
А вот в годы расцвета российского рынка французы, для противостояния корейской экспансии, арендовали тут отдельное помещение для своего подразделения Atelier Renault, придававшее новым машинам «дизайна». Бренд ввел особенную программу для своих поклонников, в рамках которой можно было приобрести отдельные элементы, а также целые комбинированные пакеты, персонифицируя машины.
Наверняка все помнят двуцветные Kaptur с разнообразно окрашенными колесными дисками и многим другим. Программа стартовала в октябре 2016-го и была довольно популярной. После исхода бренда из России корреспондентам портала «АвтоВзгляд» удалось побывать в цехах «Ателье Рено» и своими глазами осмотреть места былой славы французов на территории технополиса «Москва».
Сегодня, когда эти помещения стали «Рено» не нужны, а «Москвичу» еще рано думать о персонализации, площади оказались совсем у другого арендатора: отныне здесь будут налаживать производство ячеек для аккумуляторных батарей электромобилей.
Займется постройкой нового предприятия компания «Рэнера», дочернее предприятие госкорпорации «Росатом». Пока есть только планы и бумаги, а большую часть цеха занимают оставшиеся от Renault подъемники, но уже в текущем году тут обещают показать не просто стройку, а готовое производство.