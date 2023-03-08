Что происходит в цехах Renault, так и не занятых заводом «Москвич»

Фото "АвтоВзгляд".
Renault стала одной из первых автомобильных компаний, покинувших Россию. Не удивимся, если и вернется в числе первых. Однако сейчас основные мощности завода занял внезапно оживший «Москвич», а вот другие помещения, которые так же принадлежали французам, скоро станут основой для другого, но также автомобильного производства. О подробностях нового проекта рассказывает портал «АвтоВзгляд».
Эдуард Раскин

«Рено», до недавних пор имевшая крепкие и давние связи с Россией, заполучила в Первопрестольной огромную и уже подготовленную площадку для выпуска автомобилей: завод «Москвич». Там начали выпускать сначала Symbol, после Logan, потом Fluence, Duster и многие другие модели, в том числе и модную еще недавно Arkana.

Но в феврале 2022 года «помидоры завяли», а дружбе официально пришел конец. Естественно, истинных российско-французских договоренностей в ближайшее время мы не узнаем, но цеха завода «Москвич» занял тот, кто занял. Воскресший из небытия «Москвич».

А вот в годы расцвета российского рынка французы, для противостояния корейской экспансии, арендовали тут отдельное помещение для своего подразделения Atelier Renault, придававшее новым машинам «дизайна». Бренд ввел особенную программу для своих поклонников, в рамках которой можно было приобрести отдельные элементы, а также целые комбинированные пакеты, персонифицируя машины.

Фото портала "АвтоВзгляд".

Наверняка все помнят двуцветные Kaptur с разнообразно окрашенными колесными дисками и многим другим. Программа стартовала в октябре 2016-го и была довольно популярной. После исхода бренда из России корреспондентам портала «АвтоВзгляд» удалось побывать в цехах «Ателье Рено» и своими глазами осмотреть места былой славы французов на территории технополиса «Москва».

Сегодня, когда эти помещения стали «Рено» не нужны, а «Москвичу» еще рано думать о персонализации, площади оказались совсем у другого арендатора: отныне здесь будут налаживать производство ячеек для аккумуляторных батарей электромобилей.

Займется постройкой нового предприятия компания «Рэнера», дочернее предприятие госкорпорации «Росатом». Пока есть только планы и бумаги, а большую часть цеха занимают оставшиеся от Renault подъемники, но уже в текущем году тут обещают показать не просто стройку, а готовое производство.

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8 марта 2023
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