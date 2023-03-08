Что происходит в цехах Renault, так и не занятых заводом «Москвич»

«Рено», до недавних пор имевшая крепкие и давние связи с Россией, заполучила в Первопрестольной огромную и уже подготовленную площадку для выпуска автомобилей: завод «Москвич». Там начали выпускать сначала Symbol, после Logan, потом Fluence, Duster и многие другие модели, в том числе и модную еще недавно Arkana.

Но в феврале 2022 года «помидоры завяли», а дружбе официально пришел конец. Естественно, истинных российско-французских договоренностей в ближайшее время мы не узнаем, но цеха завода «Москвич» занял тот, кто занял. Воскресший из небытия «Москвич».

А вот в годы расцвета российского рынка французы, для противостояния корейской экспансии, арендовали тут отдельное помещение для своего подразделения Atelier Renault, придававшее новым машинам «дизайна». Бренд ввел особенную программу для своих поклонников, в рамках которой можно было приобрести отдельные элементы, а также целые комбинированные пакеты, персонифицируя машины.